Movimiento clave para el futuro de LaLiga el que ha tenido lugar hoy en la RFEF. Si nada cambia, el partido de la 17º jornada entre el Villarreal y el FC Barcelona, que debería jugarse en el estadio de La Cerámica, se jugará en Miami en el Hard Rock Stadium. Pero este es tan solo el primer paso para que la competición dispute por primera vez en su historia un duelo oficial en el extranjero.

En la reunión que ha tenido lugar este lunes de la Junta Directiva de la RFEF, se ha dado el visto bueno a la propuesta del partido internacional de LaLiga. Pero ha sido una reunión más que tensa. El motivo es que no todos están convencidos de este paso hacia el mercado americano… De hecho, el vicepresidente de la RFEF y presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ha mostrado su oposición a que se juegue siempre y cuando no se cuente con los jugadores. Los cuales denuncian no haber sido informados al igual que tampoco clubes y aficiones.

La queja de Aganzo viene porque, ante Louzán y el resto de miembros de la Junta Directiva, ha recriminado a la RFEF las prisas para votarlo y ha reclamado que se le diera toda la información a los capitanes de los equipos de Primera División. Bien es cierto que, en la reunión, ha habido voces que han apoyado el ‘Plan Miami’ a lo que el vicepresidente ha asegurado que hay falta de información sobre el proyecto.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami ➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Y, ¿después de esta aprobación qué sucede? Ahora, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami, el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF.

A la cuarta parece que será la vencida

Hay que recordar que este no es el primer intento de llevar un partido de LaLiga fuera de las fronteras españolas… De hecho fue Javier Tebas quien inició esta idea. Ahora, después de muchas sentencias judiciales, parece que LaLiga podrá jugar un partido fuera de España por primera vez.

Tal es la importancia de este hecho que, si uno se retrotrae verá que LaLiga lleva casi una década intentando sacar adelante este proyecto. Hasta ahora inviable por dos motivos: la guerra que han mantenido hasta hace poco la patronal y la RFEF y que la legislación de FIFA lo impedía hasta hace poco más de un año.

La historia de LaLiga y Estados Unidos, como decimos, viene de lejos. Tanto que el primer intento de Javier Tebas, para cumplir el compromiso alcanzado con Relevent, fue en la temporada 2018-19 para llevar el Girona-Barcelona. No salió. Al igual que tampoco el Villarreal-Atlético de la temporada 2019-20. El asunto acabó en los tribunales tras la negativa de la RFEF a autorizar jugar un partido fuera. La justicia dio la razón a la Federación de Rubiales. La temporada pasada casi sale adelante el Barcelona-Atlético, pero a última hora LaLiga decidió no continuar con el proyecto y esperar a esta temporada. Llegando hasta el actual Villarreal-Barcelona, que apunta a ser histórico.