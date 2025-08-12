Cambio en las designaciones: la Federación protege a los árbitros ante los ataques de Real Madrid TV

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través del órgano rector encargado de las designaciones arbitrales del fútbol español profesional (Comité Arbitral de la Competición Profesional, CACP) ha introducido un cambio importante con respecto a lo que se ha venido haciendo en los últimos años.

Y es que las designaciones arbitrales de LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga Hypermotion (Segunda) se conocerán desde la temporada 2025/26 un día antes de cada partido a las 16:00 horas; al contrario que hasta ahora, cuando se publicaba la lista de los diez equipos arbitrales de Primera y los once de Segunda el día previo al inicio de la jornada.

"El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la RFEF que se encarga de las designaciones arbitrales del fútbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas", según han anunciado la Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga en sus comunicados.

Ambas entidades informaron que esta decisión "forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español", aunque según ha podido saber Libertad Digital, se trata de proteger a los árbitros de lo que el Comité Arbitral de la Competición Profesional —que sustituye al antiguo Comité Técnico Arbitral (CTA), presidido por Luis Medina Cantalejo— entiende como "ataques continuos" de determinados de comunicación, especialmente Real Madrid Televisión.

De esta forma, el jueves se conocerán los árbitros de los partidos del viernes, el viernes de los del sábado y así sucesivamente con todos los encuentros de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. Al contrario de como se designaban los colegiados hasta ahora, cuando se daban a conocer los de los 10 encuentros el día anterior al inicio de toda la jornada.