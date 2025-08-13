El Barça se sale con la suya: baja de larga duración de Ter Stegen para inscribir a Joan García

Estaba cantado. Una vez que decidió enterrar el hacha de guerra y dar su brazo a torcer, Marc-André ter Stegen ha visto cómo el FC Barcelona se sale definitivamente con la suya. Y es que LaLiga ha validado la baja de larga duración del portero alemán —al menos cuatro meses, tal y como establece la normativa vigente—, lo que va a permitir de forma casi automática al club inscribir en su lugar a Joan García.

A solo tres días para que el equipo juegue su partido de la primera jornada del campeonato —el sábado frente al RCD Mallorca en Son Moix—, esta medida alivia la situación del Barça, que por su delicada situación financiera todavía no había podido a inscribir a ninguno de sus fichajes de este verano (el propio Joan, además de Marcus Rashford y Roony Bardghji).

Cabe recordar que una baja de larga duración permite al equipo tener más masa salarial disponible; es dcir, usar parte de la ficha del jugador lesionado para otro futbolista.

"El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. El club procederá mañana [jueves] a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García", explica la entidad en un comunicado.

Este formalismo de la Comisión Médica de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) le ha costado a su vez al Barcelona otra crisis por la negativa que en principio tuvo Ter Stegen a autorizar el traslado de su parte médico a la institución.

El pasado 24 de julio, el guardameta alemán anunció que sería operado de las lumbares —la intervención tendría lugar días después en Burdeos (Francia)— y que estaría tres meses de baja, frente a los cuatro establecidos en el período mínimo para considerar una baja de larga duración. Un anuncio que irritó al FC Barcelona: el club llegó a abrir expediente al jugador y a retirarle la capitanía del primer equipo, aunque el germano, después de varios días de guerra declarada, terminó dando su brazo a torcer para que las aguas volvieran a su cauce.