LaLiga 2025/26 comienza este viernes con el Girona y el Rayo Vallecano dando el pistoletazo de salida a la temporada… Cuatro días más tarde, el Real Madrid y el Osasuna cierran la primera jornada en el Santiago Bernabéu. Recordemos que los de Xabi Alonso recibirán al cuadro rojillo tan solo quince días después de comenzar la pretemporada, con el objetivo de sumar los primeros tres puntos en la carrera por el título.

Pero la historia entre el Real Madrid y el Osasuna viene de largo y tiene una curiosidad que quizá pocos saben… Generalmente los choques entre merengues y pamplonicas se han caracterizado por ser de gran intensidad y pese a que desde enero de 2011 Osasuna no se lleva una victoria en este enfrentamiento, el del martes promete también muchas emociones.

No solo por ser el primero de Xabi en el banquillo del Santiago Bernabéu, o por el debut de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. También por ser el primero del año y porque las tres veces que se han medido a Osasuna en casa en una jornada inaugural, se han terminado llevando el trofeo de campeón.

Historia de la primera jornada de Osasuna en el Bernabéu

Esta temporada arranca LaLiga con un guiño al pasado: el Real Madrid debuta en casa recibiendo a Osasuna. A lo largo de la historia han sido tres las ocasiones en las que el primer encuentro de liga en el Bernabéu ha sido la primera jornada frente a Osasuna y esos tres años el Real Madrid siempre se alzó con el título al final de la temporada... En 1953/54, 1957/58 y 1988/89, superstición o no, la temporada 2025/26 comienza de nuevo en el Bernabéu frente a Osasuna.

Pero, en realidad el encuentro de 1988/89 no fue el último ya que en la temporada 1993/94 también jugaron en la primera jornada el Madrid y el Osasuna, pero en El Sadar… Único año que después el Madrid no salió vencedor. En las otras tres, en el Santiago Bernabéu, el resultado de la clasificación general de LaLiga ha convertido a los blancos en campeones de España. ¿Cómo fueron esas victorias debutando frente a Osasuna en casa?

La primera de ellas data de 1953. En esa temporada el cuadro madrileño estaba dirigido por Enrique Fernández y con Paco Gento comandando la delantera y vencieron por 2-0 a los del norte de la Península Ibérica. El Real Madrid terminó ganando LaLiga por cuatro puntos de diferencia contra el FC Barcelona, en una competición con 16 equipos y en la que las victorias solo sumaban dos puntos. Era la temporada del debut de Alfredo Di Stéfano con la camiseta blanca. Años después, el argentino recordaba así su primer año de blanco: "cuando llegué a Madrid sentí que podía cambiar la historia. Ese año empezamos contra Osasuna y lo terminamos como campeones. Fue el inicio de todo". En el Bernabéu ese año arrancaba un curso que terminaría con los madridistas celebrando su primer título liguero en 21 años. Aquella campaña marcó el inicio de una hegemonía que cambiaría para siempre la historia del club y del fútbol español.

La segunda victoria llegó cuatro años después, en septiembre de 1957. Entonces los de Chamartín se impusieron por 3-0, con Kopa, Di Stéfano o Miguel Muñoz acompañando a Gento en una plantilla dirigida por Luis Carniglia. Al final de la temporada, los blancos se impusieron en la competición por tres puntos frente al Atlético de Madrid, que sumó cuatro victorias menos que ellos, pero cinco empates más. En esta ocasión, los blancos ya había conquistado Europa y contaban con figuras como Rial, Kopa y Gento. Paco Gento resumía lo sucedido con la naturalidad de un hombre acostumbrado a ganar: "Éramos un equipo que solo pensaba en salir al campo y arrasar. Ese año empezó contra Osasuna y lo terminamos igual: arriba del todo. No era casualidad". La estadística ya empezaba a forjar una curiosa relación: si Osasuna inauguraba el curso en Chamartín, la Liga se quedaba en Madrid.

La última ocasión se remonta a 1988. Más de tres décadas después, la generación de la Quinta del Buitre protagonizó el último capítulo de esta historia. Ese año, el partido ante Osasuna quedó empate a 2, con goles de Michael Robinson y Ángel Merino para los rojillos. A pesar del empate inicial, el Real Madrid se llevó el campeonato con 62 puntos, cinco más que el Barça, que fue segundo. Años después, uno de los jugadores destacados de esta época, Michel, recordaría así esa temporada: "sabíamos que ese empate no significaba nada. Teníamos un equipo para ganar la Liga y lo hicimos con autoridad. Curiosamente, otra vez había empezado todo contra Osasuna". Fue la tercera confirmación de que este cruce inaugural llevaba impresa la huella del éxito.

Influencia en el presente, ¿superstición o realidad?

Hoy, casi cuarenta años después, el calendario repite la fórmula. El Real Madrid de Xabi Alonso debutará en el Bernabéu ante Osasuna. Esto hace que la afición no pueda evitar mirar atrás y recordar esa racha perfecta: tres debuts ante los rojillos, tres títulos al final. Esta temporada, con una plantilla repleta de estrellas como Mbappé, Vinicius, Alexander-Arnold y Bellingham, el eco de la estadística suena más fuerte que nunca en Chamartín.

Pero además, Xabi Alonso, que debuta como entrenador del Real Madrid, es consciente de esta mística que rodea al encuentro liguero frente al Osasuna en la primera jornada. Y, en una de sus ruedas de prensa preguntado por la curiosidad histórica, bajaba el tono supersticioso con pragmatismo: "Las estadísticas están ahí, pero lo que importa es el trabajo del día a día. Eso sí, empezar en el Bernabéu contra Osasuna tiene un valor simbólico enorme para este club".

Para algunos, solo se trata de una curiosidad histórica. Para otros, es una señal. Pero lo cierto es que cada vez que Osasuna ha abierto las puertas de la Liga al Real Madrid en el Bernabéu, el trofeo ha terminado adornando las vitrinas de Chamartín. La temporada 2025-26 apenas comienza, pero el augurio está servido.