El estreno liguero en Montilivi no ha podido comenzar peor para el Girona. El Rayo Vallecano realizó una primera mitad impecable en el marcador y letal en la presión, aprovechando cada error del conjunto local para irse al descanso con un 0-3 que dejó el partido prácticamente sentenciado.

El primer golpe llegó en el minuto 18 con un grave error de Gazzaniga en la salida del balón permitió a Jorge De Frutos inaugurar el marcador y firmar el primer gol de la temporada 2025/26. Apenas dos minutos después, el conjunto de Íñigo Pérez castigó de nuevo con una gran jugada de De Frutos, que asistió a Álvaro García para que marcara a placer el segundo.

El Girona tan solo tuvo una ocasión clara con un disparo de Yangel que rozó el palo. Y cuando parecía que podía reaccionar tras la pausa de hidratación, llegó el episodio que sentenció el encuentro. En el minuto 43, otro error de Gazzaniga, también en salida de balón, terminó en un penalti y en su expulsión. Isi Palazón no perdonó desde los once metros para poner el 0-3.

Arrancó el Rayo la segunda mitad con tranquilidad tras el 0-3 del primer tiempo y con un jugador más sobre el terreno de juego. El equipo madrileño controló el ritmo del partido, dejando que el Girona intentara generar peligro. Isi y De Frutos buscaron ocasiones a la contra aumentar la renta en el marcador.

El conjunto de Michel acortó distancias en el minuto 57 con un gol de Joel Roca tras una gran acción de Tsygankov, pero no lograron intimidar a los de Íñigo Pérez. Un gol de Pathé Ciss fue anulado por fuera de juego y, pese a los intentos finales del Girona, el Rayo mantuvo la ventaja para sumar los primeros tres puntos de la temporada.

El Villarreal frustra al Oviedo y a Cazorla

En sesión de noche, en el Estadio de La Cerámica, el Villarreal torpedeó el regreso a la elite del Real Oviedo después del homenaje a Santi Cazorla (2-0). El ex de los amarillos no entró en acción hasta el 85' y el cuadro asturiano fue espectador del fútbol local, a pesar de la opción de ponerse por delante de penalti al cuarto de hora.

Salomon Rondón perdonó la pena máxima y el Villarreal recuperó su dirección portería rival, donde Aaron Escandell empezó a tener mucho trabajo entre Gerard Moreno y Pépé. Entonces, en apenas 10 minutos, al Oviedo se le esfumó el partido con la segunda amarilla a Alberto Reina, expulsión muy protestada por Veljko Paunovic, y los goles de Etta Eyong y Pape Gueye.

Con uno menos durante 60 minutos y el marcador en contra, el Oviedo tuvo que remar para salir con dignidad de La Cerámica. La lesión de Gerard Moreno en la reanudación enfrió a los locales, pero el equipo de Marcelino acaparó la posesión y manejó el ritmo veraniego del encuentro sin más pegada eso sí que un gol anulado a Yeremy Pino en el descuento. Los pitos a Thomas Partey, controvertido fichaje amarillo por los cargos de agresión sexual en Inglaterra, y la ovación a Cazorla, marcaron el final.