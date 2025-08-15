El FC Barcelona sigue arañando pellizcos de dinero de un lado y de otro. En el club azulgrana van a contrarreloj con el tema de las inscripciones, horas antes del debut liguero este sábado contra el RCD Mallorca en Son Moix (19:30 horas), y ahora el Sporting de Portugal acaba de dar una alegría a los culés.

Y es que la entidad lisboeta ha adquirido del Barça el 50 por ciento restante de los derechos de Francisco Trincao; es decir, la entidad barcelonista ingresa 11 millones de euros por la venta del 50% que faltaba del futbolista luso.

Un dinero que le viene de perlas al Barcelona en su idea de inscribir a varios jugadores en LaLiga: los tres nuevos fichajes (Joan García, Marcus Rashford y Rooney Bardghji), además de Wojcech Szczesny y Gerard Martín.

La presencia de Joan García en Son Moix está confirmada porque el Barça va a utiliza el 80% de la ficha de Marc-André ter Stegen. El portero alemán está lesionado y, después de que LaLiga aprobara el informe médico aportado por el club, va a permanecer al menos cuatro meses apartado de los terrenos de juego, después de la guerra entre el club y el jugador a cuenta de la operación de lumbares a la que se sometió en Burdeos (Francia) y de su período de baja, que el germano estimaba inicialmente en tres meses.

La duda a esta hora recae en la presencia de Bardghji y Gerard Martín, pero sobre todo de Rashford —a quien el técnico Hansi Flick considera casi imprescindible— y del polaco Szczesny, que apunta a ser el recambio de Joan García esta temporada en la portería azulgrana.

Este viernes a mediodía, en la previa del duelo en Mallorca, Flick admitia su descontento por el tema de las inscripciones en Liga. "No estoy contento, conozco la situación y confío en el club. Hay que esperar hasta mañana. Hace un año pasó lo mismo y empezamos muy bien, así que vamos a centrarnos en el partido", comentaba el técnico germano ante los medios de comunicación.

Ahora la venta del 50% restante de los derechos de Trincao al Sporting, supone un auténtico bálsamo para los intereses de Flick y del propio Barça en su intención de inscribir a todos estos jugadores en LaLiga.