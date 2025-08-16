El FC Barcelona ha comenzado la defensa del título de Liga con un cómodo triunfo (0-3) en el raro estreno de la temporada contra el RCD Mallorca en Son Moix, donde los bermellones se sintieron perjudicados por el arbitraje durante el primer tiempo, que dejó un 0-2 en el marcador y dos expulsiones en las filas locales (Morlanes y Muriqi).

Los de Hansi Flick han cumplido con los tres puntos de la primera jornada, mostrando además buenas sensaciones en lo futbolístico. Lamine Yamal dejó mucha calidad desde el inicio en sus acciones de uno contra uno y en el centro a Raphinha con el que el brasileño abrió la lata a los siete minutos. El Barça apretó muy arriba al rival y de la sensación de asfixia nacieron los goles.

Raíllo despeja con la cabeza un fuerte disparo de Lamine Yamal y queda tendido. Tras varios rechaces, Ferran dispara y anota el 0-2 en Son Moix.

Sin embargo, el Mallorca, que ya había reclamado un posible fuera de banda en el 0-1, empezó a desquiciarse con las faltas de Ronald Araújo a Vedat Muriqi y terminó viendo al colegiado Munuera Montero como enemigo número uno. El Barça bajó la intensidad tras el gol y el cuadro balear empezó a encontrar más salida, pero pasado el minuto 20 llegó el 0-2 de Ferran, con muchísima polémica.

El Tiburón no perdonó desde la frontal, como sí había hecho casi en la jugada anterior para empatar Muriqi, mientras el capitán local Antonio Raíllo estaba tirado en el suelo por un balonazo en la cabeza. El árbitro no paró el encuentro, aunque pareció llevarse la mano al silbato, y el gol subió al marcador. Son Moix empezó a notar un calor extra al que ya hacía, se vio en el ritmo bajo sobre el césped, que creció con cada decisión de Munuera Montero.

Segunda amarilla y expulsión para Morlanes. Se queda con diez el RCD Mallorca.

El siguiente pico de tensión fue la segunda amarilla a Manu Morlanes, expulsado por detener una carrera hacia portería de Lamine. Cuando el cupo de desgracias parecía cubierto por los locales, Muriqi forzó buscando un balón muy arriba ante la salida de Joan García y, la patada que le dejó en la cara, llamó la atención del VAR: Munuera cambió su primer veredicto, anulando la amarilla y expulsando finalmente al Pirata con roja directa.

Roja directa para Muriqi por esta acción sobre Joan García. Tras revisar el VAR, José Luis Munuera deja con nueve al RCD Mallorca.

La indignación del equipo de Arrasate, que pidió algo más por una entrada de Raphinha antes del descanso, se enfrió como pudo en el vestuario para no agrandar la herida. El técnico local movió banquillo y trató de dar opciones de competir a su equipo en un partido ya sentenciado. El Barça, con la entrada de Dani Olmo, pudo regular esfuerzos y no se volvió loco en busca de más goles.

El RCD Mallorca reclamó roja para Raphinha en esta entrada sobre Mateu Jaume. José Luis Munuera castigó con amarilla al brasileño.

Con todo, las ocasiones visitantes se sucedieron. El Mallorca mostró orgullo y afán por competir, a pesar de la manifiesta inferioridad numérica, pero en el tramo final se vio sin salida, encerrado pocos metros delante de su portería. Lamine Yamal completó una actuación sobresaliente, en su pique con Johan Mojica, al nivel de aspirante a Balón de Oro.

Ferran, Dani Olmo, Raphinha, Pedri, el Barça no acertó con el tercero en varias ocasiones hasta que en el descuento Lamine dejó su firma, sin su sombra colombiana en el césped. El recién inscrito Marcus Rashford hizo su debut sin encontrar huecos ante un Mallorca en cuadro que querrá olvidar cuanto antes su debut en una temporada que aspira a codear de nuevo con la zona noble. El campeón arrancó con una versión reconocible en la movida tarde en Son Moix.

Saben lo que va a hacer.

Y nadie le puede parar. 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄, 𝐄𝐋 🔟 𝐂𝐎𝐍 👑



Ficha técnica

RCD Mallorca, 0: Leo Román; Mateu Jaume (Omar Mascarell, m.46), Valjent, Raíllo, Mojica (Lato, m.91); Antonio Sánchez, Morlanes, Asano (Mateo Joseph, m.46), Pablo Torre (Dani Rodríguez, m.46), Darder (Jan Salas, m.83); y Muriqi

FC Barcelona, 3: Joan García; Eric, Araujo, Cubarsí (Gavi, m.69), Balde (Jofre, m.68); Pedri, De Jong, Fermín (Olmo, m.46); Lamine Yamal, Ferran (Rashford, m.69), Raphinha (Koundé, m.77)

Goles: 0-1, m.7, Raphinha; 0-2, m.23, Ferran; 0-3, m.94, Lamine Yamal

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa a Vedat Muriqi por juego peligroso (m.39) y por doble amonestación a Manu Morlanes (m.33). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Mateu Jaume (m.9), Pablo Torre (m.42) y al técnico Jagoba Arrasate (m.25) y al futbolista visitante Raphinha (m.52)

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 23.318 espectadores