Inscripciones exprés del FC Barcelona para el debut oficial esta temporada, dentro de unas horas en Son Moix ante el RCD Mallorca (19:30 horas). El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este mismo sábado por la mañana en LaLiga EA Sports y han entrado en la lista de Hansi Flick para jugar en Palma, mientras que Robert Lewandowski es baja por lesión.

El delantero polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y su ausencia se suma a las ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.

Por otra parte, Hansi Flick no se lleva a Mallorca al portero Wojciech Szczesny, al defensa Gerard Martín y al atacante Roony Bardghji, puesto que todavía no han sido dados de alta, ni al lateral Héctor Fort, cuya continuidad en el club es bastante improbable.

El técnico alemán ha completado la lista para el partido de este sábado con los canteranos Guillermo y Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro ‘Dro’ Fernández, que han disputado la pretemporada con el primer equipo.

Así, la convocatoria de Flick está integrada por los porteros Iñaki Peña, Joan García y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Koundé, Eric García y Jofre Torrents; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro Dro Fernández, Guillermo y Toni Fernández; y los delanteros Ferran, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.