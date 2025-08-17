El Getafe ha comenzado LaLiga 2025/26 en una situación crítica en lo que a efectivos se refiere. Y es que el técnico José Bordalás solo ha podido contar con 13 jugadores del primer equipo disponibles para el duelo contra el RC Celta en Balaídos, debido a los problemas con las inscripciones provocados por las restricciones del fair play financiero.

EL MILAGRO DE JOSÉ BORDALÁS. No importa cuando leas esto 🔵 Disfruta del Plan Fútbol con más partidos de LALIGA EA SPORTS, toda LALIGA HYPERMOTION y las ligas europeas | 14,99€/mes | https://t.co/OFe1FpCe9i 🔗 https://t.co/CeYDSUNgl5 #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/esAPWGb0Qd — DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025

Aún así, el conjunto azulón ha acabado sumando los tres puntos (0-2) gracias a los goles en la segunda parte de Adrián Liso (47’) y Christantus Uche (72’). La situación del nigeriano es bastante peculiar: esta tarde puede haber realizado su último servicio al Getafe. Y es que el club necesita vender al delantero africano tiene que venderle para poder inscribir a los nuevos fichajes. De los nueve refuerzos que ha hecho el club madrileño, en Balaídos solo han podido estar presentes tres.

Christantus Uche liándola en la jornada 1. Esta historia nos suena, @GetafeCF 🔵😜 Disfruta del Plan Fútbol con más partidos de LALIGA EA SPORTS, toda LALIGA HYPERMOTION y las ligas europeas | 14,99€/mes | https://t.co/OFe1FpCe9i 🔗 https://t.co/CeYDSUNgl5 #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/4EYYBRmFS3 — DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025

Antes del partido, el club ni siquiera ha anunciado la lista de convocados. Y es que solo 15 jugadores han podido ser inscritos en LaLiga. Para más inri, de esos 15 futbolistas, hay uno que está sancionado (Domingos Duarte) y otro lesionado (Borja Mayoral), con lo que Bordalás solo tiene disponibles a trece hombres del primer equipo en Balaídos, teniendo que tirar del filial.

Ya lo advirtió el presidente del Getafe, Ángel Torres, que esta semana en Radio Marca se quejó amargamente de las estrictas políticas que impone el organismo presidido por Javier Tebas en lo que al fair play financiero se refiere. "Somos el hazmerreír de Europa", espetó el dirigente azulón, cuyo club es uno de los equipos que más problemas tiene en este sentido en LaLiga EA Sports (Primera División), junto con la UD Levante y el Sevilla CF.