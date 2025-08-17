Batacazo del Atlético de Madrid para estrenar LaLiga. El equipo del Cholo Simeone ha perdido ante el Espanyol en el RCDE Stadium (2-1), con dos goles de los pericos en el tramo final, dejando escapar así un debut mucho más favorable cuando parecía que tenía la situación controlada.

Los colchoneros arrancan con mal pie una campaña envuelta en ilusión por los muchos y buenos refuerzos. Julián Álvarez dejó su primera picadura de la temporada en el primer tiempo, con una falta directa a la escuadra, y tuvo algo parecido a la sentencia con un balón al poste en el segundo acto. El Espanyol, que no le perdió la cara al partido, supo sufrir y se metió en el partido con el 1-1 de Miguel Rubio a 20 minutos del final. El Atleti acusó el golpe y no tuvo reacción a la crecida perica en el césped y en la grada, que culminó Pere Milla en el minuto 85 con un golazo que hizo estallar Cornellá-El Prat.

El aspirante rojiblanco se la pega para empezar y estropea las buenas sensaciones que disfrutó por momentos. El fuerte inicio de los locales obligó a los del Cholo a ponerse serios, y buscar la portería rival con un Álex Baena al mando de las operaciones. Thiago Almada también dejó buena nota, al igual que Johnny Cardoso, pero el gol se resistió hasta que la Araña fusiló en falta directa.

La primera picadura de la temporada. 🕸️🎯 La delicatessen de Julián Álvarez en la derrota del Atlético de Madrid ante el RCD Espanyol. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1YYVDRZ3o2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 17, 2025

Los de Manolo González mostraron los puntos fuertes de una temporada que esperan sea para afianzar la lucha de la pasada, con las buenas incorporaciones de Roberto Fernández y Carlos Romero, quienes inquietaron atrás a los madrileños. La posible lesión de Ramón Terrats y su sustitución al descanso no fue la mejor noticia para los pericos, en un juego de cambios también en el Atleti.

Simeone metió a Koke, Griezmann y un Pablo Barrios que se hizo dueño del centro del campo y dio una gran combinación de pases a los suyos, hasta plantarse en zona peligrosa. Sin embargo, Julián Álvarez perdonó la más clara y el Espanyol, que sabía del mal estado del campo, optó por levantar el balón y buscar la vía rápida.

Así, con Edu Expósito con la mirilla bien calibrada, el Espanayol empezó a plantarse cerca de Jan Oblak con peligro, como en el 1-1 del recién llegado Miguel Rubio. Las marcas fallaron en el Atlético y, al final, los cambios buenos fueron los del Espanyol. Pere Milla, también como revulsivo, cazó un tremendo cabezazo para rubricar la remontada ante un rival sin reacción física ni anímica. Había remontado el Espanyol en poco más de diez minutos, los que fueron del 73’ al 84’.

Un cabezazo para remontar el partido.

Un gol para enloquecer a todo el @RCDEspanyol. 𝐔𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐑𝐀𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐄 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀 🎯💥#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZtqiJWldha — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 17, 2025

La última fue de Antoine Griezmann, tras otra jugada bien trenzada pero con el balón demasiado vivo en su rodar por el suelo, que mandó a las nubes. El Atleti falló para empezar, dejándose unos buenos puntos (3) de los que luego se echan de menos como no quiere hacer el Espanyol, con los nuevos dueños en el palco, para no tener que sufrir o incluso pelear por algo más en esta nueva temporada.



Ficha técnica

RCD Espanyol, 2: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero (Miguel Rubio, min.66), Cabrera, Carlos Romero; Terrats (Kike García, min.46), Pol Lozano, Edu Expósito, Jofre (Dolan, min.46); Puado (Salinas, min.88) y Roberto Fernández (Pere Milla, min.74)

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Cardoso (Koke, min.46), Gallagher (Barrios, min.46), Giuliano, Baena (Griezmann, min.68); Almada (Raspadori, min.68) y Julián Álvarez (Sorloth, min.82)

Goles: 0-1, min.37: Julián Álvarez; 1-1, min.73: Miguel Rubio; 2-1, min.84: Pere Milla

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear). Amonestó a Johnny Cardoso (min.42), Calero (min.54), Le Normand (min.67), Llorente (min.72), Omar El Hilali (min.74), Salinas (min.93)

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 29.612 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los socios periquitos fallecidos y por el exjugador del Espanyol Julián Riera Navarro