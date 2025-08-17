Polémico gol del Barça en Mallorca: así fue la acalorada charla entre Arrasate y Munuera

Ya tenemos el primer gran lío en LaLiga EA Sports 2025/26, cuando el campeonato no ha hecho más que empezar. Este sábado, el partido de la primera jornada que el RCD Mallorca y el FC Barcelona disputaron en el estadio de Son Moix (0-3) estuvo marcado por varias polémicas, y especialmente la que ocurrió en el minuto 23.

Lamine Yamal cogió un balón fuera del área y chutó a puerta, pero el balón golpeó con fuerza en la cabeza del capitán mallorquinista, Antonio Raíllo, que quedó tendido en el césped.

El colegiado andaluz José Luis Munuera Montero no detiene el juego y la acción continúa con un disparo de Ferran Torres que acaba con el balón dentro de la portería de Leo Román. En las imágenes se observa cómo Munuera se lleva el silbato a la boca cuando el central sufre el golpe. Los jugadores locales se quedaron parados, pero lo cierto es que en ningún momento el árbitro paró el partido.

El Mallorca entiende que debió detenerse el encuentro para ponerse en marcha el protocolo de posibles conmociones cerebrales de FIFA. "Cuando hay sospecha de traumatismo craneoencefálico, el árbitro debe detener el juego de inmediato. El personal médico del equipo accede al campo para realizar una evaluación rápida y, si persiste la duda, el jugador debe salir del terreno de juego. Fuera del campo, se aplica un protocolo de al menos 10 minutos para decidir si el jugador puede continuar o debe ser sustituido definitivamente", se apunta en dicho protocolo.

Pero la pregunta es: ¿realmente el árbitro tuvo que parar el partido en el momento del impacto? Según recogieron las cámaras de Movistar, Munuera nunca tuvo dudas y así se lo explicó al técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, en la acalorada charla entre ambos tras la acción del 0-2.

👤 Arrasate: "Es un golpe en la cabeza. Tienes que pararlo". 👤 Munuera Montero: "Ha despejado el balón con la cabeza. He hablado con él. No está para llevárselo".#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cMUhqniE5r — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 16, 2025

Según el criterio del colegiado andaluz, se trata de un despeje sin más y no había motivo para parar el encuentro por una posible conmoción. La conversación entre Munuera y Arrasate es la siguiente:

Jagoba Arrasate: "Es un golpe en la cabeza, tienes que parar siempre el juego". Munuera Montero: "Es un golpe al despejar el balón. Escucha, escucha un segundo. Ha despejado el balón con la cabeza" JA: "¿Y qué?" MM: "He hablado con él, no está para llevárselo" JA: "¡Si siempre pasa lo mismo!" MM: "Jagoba, lo sabes perfectamente. Despeja con la cabeza. Se acabó".

Al final del partido, el propio Raíllo aseguró: "El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo. Que nos explique por qué otras jugadas las para al segundo y en esta tarda diez".

Para echar más leña al fuego, el excolegiado internacional Alfonso Pérez Burrull aseguró en Radio Marca que es "una mala praxis la decisión tomada por el colegiado (Munuera Montero). Parar el partido hubiera sido lo más lógico".