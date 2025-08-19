Sufrido triunfo del Real Madrid ante Osasuna en su estreno en Liga (1-0), en el inicio de la era Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu. No fue un partido fácil para los blancos, que se toparon con un rival bien plantado en el campo, con una defensa de cinco y donde Alessio Lisci no ha tardado en imprimir su sello, y que quiso pelear hasta el final.

El único gol lo marcó Kylian Mbappé, el mejor del encuentro, al transformar un penalti que él mismo provocó, después de ser derribado por Juan Cruz dentro del área al comienzo de la segunda parte. Pocas ocasiones de gol para el conjunto merengue, que ha contado también con el debut de Franco Mastantuono, así como el estreno oficial de los tres fichajes -Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold, con mucho mejores sensaciones para los españoles que para el inglés- y el protagonismo de Dani Carvajal, que ha vuelto a jugar un partido en el Bernabéu diez meses y medio después de la grave lesión que lo tuvo fuera de combate casi toda la pasada campaña.

Al final, tres puntos al zurrón para los de Xabi Alonso para empezar, siguiendo la estela de un Barça que el sábado goleó en Mallorca, aunque este Madrid ha demostrado que todavía tiene muchas cosas que mejorar tanto en ataque como en defensa.

Mbappé fue la única luz del Madrid en un estreno liguero plano y con dudas. Osasuna planteó un partido rocoso, con las líneas muy juntas y sin apenas dejar espacios al conjunto local. Y a los de Xabi Alonso, que volvía al Bernabéu 11 años después de su último partido como jugador del club blanco, les costó, y mucho, superar ese muro.

Ni Vinícius ni Brahim tuvieron su mejor día, en un ataque madridista con poca claridad en líneas generales. Tampoco demostró colmillo el equipo de Alessio Lisci, que se fue del Bernabéu sin rematar entre los tres palos y con un par de avisos de Ante Budimir, sin demasiado peligro real, como único argumento ofensivo.

Salió el Madrid con un 4-3-3 y rápidamente se pudo ver la propuesta táctica de Xabi, con extremos muy abiertos y laterales por dentro para buscar superioridad en el juego interior. Pero el Madrid hizo circular el balón de manera muy lenta y además se topó con un rival muy serio en el aspecto táctico. Los disparos lejanos de Huijsen y Militao -éste obligando a Sergio Herrera a emplearse a fondo-, como única arma ante los pamploneses.

Al partido le faltó intensidad en los primeros compases, con un Osasuna lejos de Thibaut Courtois cuando robaba el balón, pero muy compacto y cerrado siguiendo su plan. Solo algún arranque de Mbappé, algo desesperado al no tocar demasiado el balón, le daba vida a un Real Madrid con poca claridad ofensiva y que, aunque no sufrió atrás por el poco colmillo rojillo, apenas propuso en una primera mitad que terminó 0-0.

Parecieron cambiar las tornas a la vuelta de vestuarios, pues la segunda parte empezó mejor para los blancos. En el minuto 49, en la primera jugada del partido en la que el equipo de Xabi Alonso pudo correr, Mbappé encaró dentro del área a Juan Cruz y, tras un recorte, el defensa madrileño barrió al francés, que no falló desde los once metros para celebrar su primer gol del curso.

El gol avivó el encuentro. Osasuna dio un paso adelante y comenzó a arriesgar más, lo que permitió al Real Madrid encontrar algunos espacios más; una alegría para Vini y Mbappé, que estuvieron a punto de conectar con un gran pase del brasileño con el exterior. Güler también se atrevió desde la frontal, pero su disparo, muy intencionado, se marchó arriba por poco.

Aunque las ocasiones claras no terminaban de llegar, y Xabi Alonso movió el banquillo para meter a Franco Mastantuono, aclamado por la grada, y Carvajal, que también recibió una gran ovación de la grada que no le veía sobre el césped desde el 5 de octubre del año pasado. También tuvo minutos el canterano Gonzalo García, mientras el cuestionado Rodrygo Goes calentó en la banda sin poder jugar finalmente un solo minuto.

Osasuna se acercó en alguna ocasión al área de Courtois y dio algún susto en las botas de Rosier y la cabeza de Ante Budimir, pero ni siquiera tuvo que intervenir el portero belga. El partido acabó con la expulsión de Abel Bretones por una acción sobre Gonzalo. Una roja directa con bastante polémica.

El Madrid cumplió el objetivo, pero las sensaciones no fueron precisamente las mejores. Siguiente examen, el domingo contra el recién ascendido Oviedo en el Carlos Tartiere. Veremos si para entonces el 15 veces campeón de Europa consigue mejorar sus prestaciones tras un inicio de temporada bastante dubitativo.



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, m.68), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Ceballos, m.90); Brahim (Mastantuono, m.68), Vinícius (Gonzalo, m.78) y Mbappé

CA Osasuna, 0: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz (Raúl García, m.85); Moncayola, Torró, Aimar Oroz (Moi Gómez, m.78), Rubén García (Víctor Múñoz, m.66); y Budimir

Gol: 1-0, m.51: Mbappé, de penalti

Árbitro: Adrián Cordero (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Mbappé (90) por el Real Madrid. Expulsó a Bretones en el minuto 95

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 68.407 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Javier Lambán, ex presidente del Gobierno de Aragón, así como por las víctimas de los incendios en España y los socios madridistas fallecidos la pasada temporada