Vinicius no está atravesando su mejor momento en el Real Madrid. El futbolista brasileño ha pegado un enorme bajón desde el pasado mes de noviembre. Es cierto que la temporada en global fue nefasta para el equipo merengue, pero especialmente significativo fue el hundimiento del brasileño tras conocerse el 28 de octubre que el Balón de Oro se lo llevaba Rodri, el español del Manchester City.

Seis días antes, Vinicius trituraba al Dortmund en Champions en el Bernabéu con un hat-trick en uno de los mejores partidos del Madrid en la temporada. Ese Vinicius arrollador, decisivo no se ha vuelto a ver.

Y es que ojo al dato. En Liga, en los 27 partidos restantes, Vinicius anotó 6 goles -tres de ellos a Osasuna en el Bernabéu en el duelo que se llevó el Madrid por 4-0- y repartió 4 asistencias.

En Copa del Rey, en los 6 partidos disputados tan solo anotó un tanto y repartió dos asistencias.

En Champions sus números fueron mejores: en 10 partidos firmó 5 goles y 3 asistencias.

En la Supercopa de España en los dos partidos disputados no vio puerta y repartió una asistencia.

En el Mundial de Clubes, ya con Xabi Alonso a los mandos, jugó 6 partidos anotando un tanto y repartiendo una asistencia.

En total sus números en los últimos 10 meses son los siguientes: 51 partidos disputados, 13 goles anotados y 11 asistencias.

El brasileño, que termina contrato el 30 de junio de 2027, no terminó de cerrar su renovación con el Real Madrid, una ampliación de contrato que ya estaba pactada pero que se ha frenado por las sorprendentes exigencias de Vini. El extremo reclama al Madrid equipararse salarialmente a Kylian Mbappé además de una serie de bonus por objetivos que le pondrían incluso por encima del galo. Sin embargo el Madrid no está dispuesto a aceptar tales condiciones. Sorprendidos con la actitud de Vinicius -consideran que no está el brasileño tras su última temporada para ponerse tan exquisito- manejan los tiempos con tranquilidad.

El Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, sigue considerando al brasileño una pieza clave, pero ya no vería con tan malos ojos un traspaso millonario si su rendimiento sigue sin parecerse al del pasado, si su sociedad con Mbappé continúa sin fructificar y si las exigencias salariales de Vini pasan a ser desmesuradas.

De momento en su primer partido de la temporada ante Osasuna ya se le vio una actitud mucho más solidaria en tareas de intendencia -haciendo varios repliegues para ayudar a Carreras-, pero en ataque estuvo desacertado, completamente anulado por Boyomo -excelente central el ex del Albacete y Real Valladolid-.

Xabi Alonso tiene un atractivo reto por delante: recuperar la mejor versión de Vinicius en un año clave para el futuro del brasileño.