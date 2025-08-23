La ambición de Xabi Alonso: abre la puerta a nuevos fichajes y pone por las nubes a Franco Mastantuono

Xabi Alonso habla claro. En los últimos años Ancelotti siempre se había mostrado bastante cauto en los últimos días del mercado de fichajes. "Plantilla cerrada", solía exponer el bueno de Carlo. El técnico vasco, todo ambición, tiene los ojos inyectados en sangre. Es pura competitividad. Por eso, cuando en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, Xabi, que deja claro que está muy contento con la plantilla actual, no cierra sin embargo ni mucho menos la puerta a posibles nuevas incorporaciones en los nueve días finales que quedan de mercado: "hay que estar siempre preparados", espetó Alonso.

"Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar siempre preparados. No sé lo que va a suceder, pero yo estoy contento con la plantilla", dijo en rueda de prensa un Xabi Alonso que cuenta con los refuerzos de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono para esta temporada.

El técnico insistió en su idea de dejar atrás el Mundial de Clubes e instó a no tener en cuenta lo ocurrido en dicho torneo respecto a su gestión de plantilla, al ser cuestionado por el poco protagonismo de Rodrygo Goes y los bajos números de Vinícius.

"Para mí, la temporada, y casi mi etapa, ha empezado ahora. En el Mundial de Clubes la plantilla fue diferente. Sólo llevamos un partido. Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente, junto a mi gente. Hablo con muchos jugadores, claro", señaló el técnico, en referencia a Rodrygo.

También tuvo palabra para Vinicius:

"El contexto del Mundial de Clubes es diferente. Las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Todos los jugadores son importantes y cuento con todos ellos. Todos pueden ser importantes", apuntó.

"Le veo bien. Llevamos poco tiempo, eso sí. Todos estamos empezando y estamos con muchas ganas. Viniendo de donde venimos -sin títulos importantes la pasada temporada-, este año es muy importante y estamos con ganas de hacer un buen año", dijo.

Sobre Mbappé, autor del tanto de la victoria en el debut en Liga ante Osasuna, señaló que el galo "es una parte fundamental" de su idea de crear un equipo, en el que trabajan para "encajar las piezas".

Un proceso de mejora que emplazó a según vayan llegando los partidos, sin preocuparle "nada" la distancia que pueda haber con el FC Barcelona, con un año más de rodaje con su técnico, a la vez que no se cerró a que sea el 4-3-3 ante Osasuna su esquema de juego predilecto. Dejando claro que es un técnico que se amolda mucho tanto a lo que tiene como a lo que se enfrenta. Pura riqueza táctica el tolosarra.

"Hablamos mucho del juego y de cómo podemos mejorar. Con pocos partidos tienes poca información. Hay que ir analizando mejor. Tenemos perfiles para jugar con diferentes sistemas y teniendo la idea clara. Podemos tener flexibilidad en los sistemas", declaró.

Xabi Alonso no cuenta con un futbolista que ha sido importante en sus dos temporadas previas en el Real Madrid, Jude Bellingham, al haberse operado del hombro izquierdo, lo que le mantendrá de baja hasta finales de septiembre o principios de octubre.

"A Jude se le puede encajar bastante bien a mi sistema. Si creo que no vamos a tener lesionados durante el año sería 'naiv'. No podemos pensar en jugadores fijos. No hay nadie o prácticamente nadie que lo sea. Nadie va a jugar todos los partidos, todos tendrán sus minutos", señaló.

Destacó Alonso la rápida adaptación del argentino Franco Mastantuono al señalar que "parece que lleve más tiempo" en una dinámica del primer equipo a la que se incorporó el 15 de agosto, un día después de cumplir la mayoría de edad.

"A Franco le veo bien, con una integración muy buena; parece que lleva más tiempo con nosotros del que realmente lleva. Le veo con una sonrisa. El otro día le vi bien. Entró con buen impacto y energía. Mañana entra en la convocatoria y tiene opciones como todos de poder jugar", dijo.

Además, Xabi Alonso destacó la polivalencia, de extremo y de interior, de Franco Mastantuono y le nombró al referirse a los mejores lanzadores de faltas del club.

"Puede jugar en la última línea y también de enganche. En River Plate jugó mucho de ‘10’ y luego se fue acomodando de extremo. Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación. Es un jugador al que le gusta asociarse, no sólo su jugada individual", valoró.

"Hay jugadores con mucha calidad. Arda -Güler- saca muy bien el balón parado; Trent también; Franco Mastantuono, tanto de córner como de falta directa saca bien, Kylian sacó el año pasado algunas… No lo hemos podido trabajar, todavía no nos ha dado tiempo; pero tenemos bastantes opciones", analizó.

Además, habló del que será este domingo su reencuentro con un compañero en la selección española, Santi Cazorla, actualmente jugador del Oviedo.

"No he hablado con él, la verdad. He estado más centrado en nosotros que en cosas sociales. Pero con Santi tengo un recuerdo espectacular como jugador y como compañero. En la Eurocopa de 2008, con toda la gente, se hizo un gran vestuario. Es muy respetado, la gente le tiene mucho cariño y futbolísticamente es un jugador excepcional. Recuerdo muy bien la primera impresión cuando llegó a la selección, fue espectacular. Y ahora muy contento de cómo ha vuelto a su casa y que sea un referente en el Oviedo", señaló.