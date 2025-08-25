Ángel Torres, resignado, asume la venta de su gran estrella y manda un recado envenenado a Javier Tebas

Ángel Torres, presidente del Getafe, mostró su gran resignación en los micrófonos de DAZN en la previa del duelo ante el Sevilla al anunciar que se ha visto obligado por las estrecheces del límite salarial de su equipo a vender a una de sus estrellas, Christantus Uche.

Uche, que se marcha traspasado a los Wolves por 15 millones de euros más cuatro en variables, ha tenido una progresión meteórica. Llegó al Getafe el pasado verano tras pagar 500.000 euros al Ceuta, que tiene un 20% de sus derechos y en solo 12 meses ya ha llamado a las puertas de la Premier League.

Este lunes el nigeriano juega de inicio con el Getafe ante el Sevilla -en la primera jornada ya mojó en Vigo ante el Celta- y dará su último servicio al equipo del sur de Madrid.

Así de resignado se mostraba el presidente del conjunto azulón que mandaba un dardo envenenado a Javier Tebas:

La situación de Uche: "Tenemos que vender, no estamos a favor de vender a los mejores futbolistas, creo que nos estamos cargando LaLiga con obligarnos a vender, pero la norma es la norma y hay que cumplirla. Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio".

El Getafe que no ha podido inscribir aún a todos los fichajes, desbloqueará la situación con la venta del nigeriano: "Con eso se arregla todo, tenemos 22 en plantilla, a ver qué dice el entrenador, tendremos que reforzarnos con un central y un banda o un delantero centro. Mañana cuando se pase el reconocimiento médico y se firme la operación veremos los números. Antes del partido de Valencia espero que ya estén todos inscritos".