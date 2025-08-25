Dani Ceballos muestra en público su deseo de abandonar el Real Madrid

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, alimentó los rumores sobre su salida del club blanco, publicando un mensaje en sus redes tras jugar los últimos minutos en Oviedo, en el que escribió "Last dance" (último baile), y un icono de agradecimiento.

El centrocampista andaluz, con un valor de mercado de 10 millones de euros, se encuentra en el mismo punto que hace una temporada. Con contrato en vigor con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027, su poca participación desde la llegada de Xabi Alonso y el interés de varios clubes convierten a Ceballos en uno de los jugadores que pueden salir en la recta final del mercado.

Pese a la baja por lesión de dos centrocampistas llamados a tener un papel importante con Xabi Alonso, el inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga, el cambio de demarcación del turco Arda Güler, que aparece en la creación del juego con el nuevo técnico, ha perjudicado a Ceballos.

En la nueva temporada, entró en el tiempo añadido en la primera jornada de LaLiga, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, y en la segunda, frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, sustituyó a Kylian Mbappé a los 87 minutos. Tras el partido el centrocampista publicó un mensaje claro en sus redes con aroma de despedida.

El anhelo de Ceballos siempre ha sido regresar al Real Betis, el equipo de su corazón en el que se hizo futbolista de elite. El fútbol inglés y el francés son opciones abiertas si decide dar el paso de abandonar el Real Madrid. La mejor oferta es la del Olympique de Marsella. El club blanco no le cerraría las puertas a una salida con un traspaso, pero según apuntan fuentes del club, descartan que sea en forma de cesión. Si se marcha, quieren quitarse de encima los 10 millones de euros que cobra el amigo.