Dani Ceballos vive sus últimas horas como jugador del Real Madrid. O al menos eso es lo que pensaba la directiva merengue. El utrerano, un mar de dudas, lleva todo el verano especulando con una posible salida para gozar de más minutos. Tiene claro que para Xabi Alonso es la última opción en la sala de máquinas. Tras el partido ante el Oviedo, Dani colgó un storie en la que se le ve en una jugada del choque ante el equipo asturiano y que acompañó con el texto "Last dance", además de un emoticono en señal de agradecimiento. Haciendo público que era el último partido con el Real Madrid.

Parecía que Dani estaba ya convencido de empezar una nueva etapa. La directiva, que ve con buenos ojos hacer caja con un jugador que para el entrenador es residual y que está en la parte media alta del escalón salarial -10 millones de euros cobra Ceballos-, se abrió a escuchar ofertas. El equipo más interesado es el Olympique de Marsella que ofrece una cesión con compra obligatoria la próxima temporada por 11 millones de euros más 4 en variables. Ambos clubes cerraron el acuerdo y cuando la operación entraba en su recta final, Ceballos ha vuelto a hacer de las suyas. El centrocampista internacional español ha rechazado a última hora el traspaso al equipo francés.

Ceballos, que lleva todo el verano coquetando con el Betis -el equipo de sus amores- prefiere esperar a ver como evoluciona el posible fichaje de Antony -el gran objetivo verdiblanco- por el conjunto sevillano. Si no se produce, es posible que el equipo que dirige Manuel Pellegrini vaya con todo a intentar el regreso del hijo pródigo.

Ninguna puerta, con Ceballos, está cerrrada. Igual mañana se levanta de la cama y decide aceptar, como hizo en un principio, la oferta del Olympique de Marsella. El Betis puede lanzarse a por su fichaje e incluso a Dani no parece importarte quedarse en Madrid disfrutando de la capital de España a pesar de que lo tiene muy complicado para sumar minutos en un año donde la Eurocopa aparece en el horizonte.

En el conjunto merengue parte de la cúpula comienza a estar harta de los vaivenes de un jugador que solo ha funcionado en su carrera a arreones, que ha sido incapaz de ser regular y que en solo en contadas ocasiones ha demostrado tener nivel suficiente para vestir la camiseta del Real Madrid.