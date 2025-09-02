El desesperado motivo por el que Sergio Ramos publica su canción 'Cibeles'

La primera canción de Sergio Ramos -Cibeles- no ha dejado indiferente a nadie. Aunque el futbolista, que actualmente se encuentra en el Club Rayados de Monterrey, ya había realizado algunas colaboraciones con grandes artistas reconocidos en la industria, este es sin duda un gran paso en su carrera musical.

El propio Ramos escribía a sus seguidores a través de redes sociales su debut con unas palabras cargadas de emoción: "Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. Es mi historia, mi música".

🎶 CIBELES YA DISPONIBLE en todas las plataformas. 🎶 CIBELES AVAILABLE NOW on all streaming platforms. Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. I hope you enjoy the song as much as I do. pic.twitter.com/SNRKumZMlg — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 31, 2025

Te olvidaste de mí, me dejaste de lao. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería encantao. Una vez y hasta mil, tú lo sabe’ Cibeles. ¡Uh-oh, oh-oh! Y tu lo sabe’ Cibeles. ¡Uh-oh! Y tu lo sabe’ Cibeles...Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. ¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele. ¡Uh-oh! Tú me pediste... Yo mataba por ti, te amé y te defendí Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

Los dardos a Florentino Pérez son constantes, por lo que se ha comparado su debut musical con la canción que le dedicó Shakira a Piqué completamente despechada: "Se ha marcado un Shakira...llorón", "A Sergio Ramos aún le duele... como a Shakira con Piqué... Es así", "Que Sergio Ramos es la nueva Shakira, lo tenemos claro, no?", "Sergio Ramos es la Shakira de camas", escribían algunos usuarios a través de X.

La de Ramos es una canción llena de irritación. En la que muestra que sigue sin superar su salida del Real Madrid -Florentino Pérez le ofreció un año de contrato como a todos los jugadores mayores de 30 años y el internacional español pensó que con él el club debía hacer una excepción y exigió dos temporadas. Pérez no dio su brazo a torcer y cuando Ramos quiso recular y aceptar la oferta inicial no estaba disponible: caducó, fue la respuesta del club y dejó tocado a un Ramos que se marchó a París, luego a Sevilla y ahora ha iniciado una nueva aventura en México.

¿Por qué publica ahora la canción Ramos?

Hace cuatro años que Ramos se marchó del Real Madrid. Por eso ha sorprendido tanto que ahora, en pleno 2025, Sergio saque la canción. El motivo lo ha desvelado alguien que le conoce muy bien. Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla y actual tertuliano del ‘Chiringuito de Jugones’, asegura en Espejo Público, programa que presenta Susana Griso en Antena 3, que Sergio no anda económicamente boyante: "Necesita ingresos, está tieso, no tiene para llegar a fin de mes. Y ha buscado ingresos también en los bolos y esas cosas", dijo Cristóbal Soria que asegura que el de Camas tiene grabado un disco completo, no solo la canción de Cibeles: "Yo lo he escuchado y hay uno de los temas que nos vamos a tirar por aquí rodando por el plató. De lo bien hecho que está. Tiene grabado con auténticos cracks de la música a nivel mundial".

Según Cristóbal Soria en este disco Sergio Ramos, que dejó el Real Madrid en 2021, habría colaborado con J Balvin y Maluma.