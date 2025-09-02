El mercado de fichajes de este 2025 ha traído una gran variedad de movimientos en LaLiga, confirmando una vez más la capacidad de los clubes españoles para atraer y desarrollar talento de talla mundial. Desde contrataciones galácticas hasta estrategias de reestructuración en equipos como el Real Valladolid, la ventana de fichajes en España ha sido todo menos aburrida.

Si uno mira las cifras, podrá ver que en España se han movido más de 1.300 millones de euros en esta última ventana de traspasos. Según datos de Transfermarkt, LaLiga gastó 683,02 millones e ingresó 637,10 millones, unos registros muy similares a los de la temporada pasada, cuando la inversión alcanzó los 606,5 millones en compras y los 660,45 millones en ventas.

Con estos números, la competición se mantiene como la cuarta liga con mayor gasto, por detrás de la Premier League (3.560 millones), la Serie A (1.190 millones) y la Bundesliga (856 millones). Pero, si se habla de clubes… ¿cuáles son los que más han gastado? ¿Y los que menos?

El Real Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado con varios de los fichajes más caros del verano. El central neerlandés Dean Huijsen, procedente del Bournemouth, encabeza el ranking absoluto con 62,5 millones de euros. A este movimiento se suman el lateral español Álvaro Carreras (50 millones desde el Benfica), la joya argentina Franco Mastantuono (45 millones desde River Plate). El que fuera el fichaje más mediático, el británico Trent Alexander-Arnold, se quedó finalmente lejos del top 10 de los más caros ya que adquirido del Liverpool por 10 millones. En total, el equipo blanco ha gastado 167,5 millones de euros.

Sin embargo, ha sido el Atlético de Madrid el que más dinero ha puesto en el mercado: 176 millones de euros. El fichaje de Álex Baena desde el Villarreal por 42 millones fue el más destacado, seguido del defensa eslovaco Dávid Hancko, llegado del Feyenoord por 26 millones. Dentro de los grandes movimientos de los colchoneros hay que incluir al centrocampista estadounidense Johny Cardoso, por 24 millones desde el Betis.

El tercer club que más ha gastado en LaLiga quizá pueda sorprender, pero es el Villarreal con 102 millones de euros invertidos. El fichaje estrella fue el delantero georgiano Georges Mikautadze, adquirido del Olympique de Lyon por 31 millones. También llegaron el portugués Renato Veiga desde el Chelsea (24,5 millones), Alberto Moleiro desde Las Palmas (16 millones) y el defensa uruguayo Santiago Mouriño, por diez millones. Una de las salidas más llamativas ha sido la del mediocentro Álex Baena camino del Atlético de Madrid.

🆕 Debutantes en la categoría. ¡Así ha sido el último día del mercado de fichajes en #LALIGAEASPORTS!#LALIGATransfers — LALIGA (@LaLiga) September 1, 2025

Mercados de más a menos, el Barça muy discreto

El Barcelona, en comparación, se ha movido con más cautela, debido fundamentalmente a los problemas económicos que arrastra desde hace unos años. En total ha gastado solamente 27,5 millones de euros y ha recaudado 23 en ventas. La operación más destacada y polémica del mercado ha sido la llegada del portero Joan García desde el Espanyol por 25 millones, un fichaje llamativo también por la cifra invertida en un guardameta. También se sumó el joven Roony Bardghji por 2,5 millones. En el apartado de salidas, el club blaugrana traspasó a Pau Víctor (12 millones), Álex Valle (6 millones) y Pablo Torre (5 millones).

Pero, más allá de las cifras individuales, la lista de los 25 fichajes más caros de LaLiga 2025 muestra el dominio de Real Madrid, Atlético y Villarreal, que concentran la mayor parte de las operaciones de mayor valor. Un verano que, sin alterar demasiado los registros económicos de temporadas anteriores, ha servido para confirmar que los clubes españoles siguen en condiciones de competir por talento de primer nivel frente a las grandes ligas europeas.