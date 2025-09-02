Tremenda liada del Athletic: ¡Laporte no puede ser inscrito!

Aymeric Laporte está viviendo un auténtico culebrón. Son horas de muchísima angustia. Su gran sueño puede ser sesgado a última hora. Y es que el central internacional español ya está en Bilbao a la espera de que que la Real Federación Española de fútbol revise toda la documentación tras su desvinculación del Al-Nassr de Arabia Saudí. Su retorno gratis al Athletic parecía cantado, pero ahora mismo es una misión casi imposible.

Y es que el Al Nassr no envió la documentación a tiempo y con el TMS -sistema de Correlación de Transferencias, una plataforma en línea de la FIFA que garantiza la transparencia y agiliza las transferencias internacionales de jugadores de fútbol profesionales- .cerrado no se pudo inscribir a tiempo a un Laporte que tiene acordado su contrato con el Athletic para las tres próximas temporadas.

La dura negociación que tuvo que llevar a cabo el Athletic para conseguir que el Al Nasser dejara libre -tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026 a razón de 25 millones de euros- a un Laporte por el que el conjunto saudí pagó 28 millones de euros- puede terminar en saco roto si la FIFA no da un permiso especial a un Athletic que en ese caso no podría contar con Aymeric hasta el mes de enero.