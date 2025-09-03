La incomprensible sanción a Ernesto Valverde: ¡cuatro partidos de sanción!

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, ha sido sancionado por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) con cuatro partidos de suspensión tras ser expulsado en el partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports ante el Betis, mientras que el portero hispano-mexicano Álex Padilla, suplente en el conjunto vizcaíno, deberá cumplir tres.

El entrenador del cuadro vasco fue expulsado en los últimos compases del encuentro disputado en La Cartuja. Ha sido sancionado con dos encuentros por protestas en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (artículo 127) y otros dos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los miembros del equipo arbitral según el mismo punto (artículo 124).

Según el acta arbitral, Valverde fue expulsado en el minuto 99 por protestar de forma ostensible una decisión del colegiado, con aspavientos, saliendo del área técnica y posteriormente se dirigió a él con aplausos.

Padilla, que estaba en el banquillo de su equipo, vio la roja directa después de lanzar un balón al campo en la prolongación para perder tiempo después de que el cuadro sevillano recortara la ventaja del cuadro vasco, que acabó venciendo por 1-2.

El Comité de Disciplina le impone dicha sanción al aplicar el artículo 107.2.

El balcánico Vlado Gudelj, delegado del Celta que fue expulsado en el partido ante el Villarreal, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión.