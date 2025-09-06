El FC Barcelona ha confirmado este sábado el regreso de Thiago Alcántara a la disciplina azulgrana. El excentrocampista, formado en La Masía y con una exitosa carrera en clubes como el Bayern de Múnich o el Liverpool, se unirá al equipo técnico de Hansi Flick en la presente temporada, después de la información que ha sido adelantada por la Cadena SER.

La relación entre Flick y Thiago, de 34 años, no es nueva. El pasado verano, tras la llegada del entrenador alemán al banquillo culé, el hispano-brasileño colaboró de manera temporal como enlace entre el cuerpo técnico y el vestuario, ayudando a trasladar ideas tácticas y estrategias. Su labor dejó unas sensaciones tan buenas que el propio Flick valoró públicamente su experiencia y capacidad de liderazgo.

Tras anunciar su retirada como futbolista profesional en julio de 2024, Thiago se había centrado en proyectos personales, pero el contacto con el Barça y con Flick nunca se perdió. De hecho, ambos reforzaron su vínculo durante la pasada temporada, hasta el punto de que el entrenador lo invitó a su círculo más cercano en el cierre de curso. Ahora, esa confianza se traduce en una incorporación formal al staff culé.

La figura de Thiago llega en un momento sensible para el vestuario azulgrana, tras las recientes declaraciones de Flick sobre los "egos" en el equipo después del empate del pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano en Vallecas (1-1), en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Así, el exjugador puede convertirse en una pieza clave para reforzar la cohesión del grupo, aportar conocimiento táctico y transmitir los valores de la cantera barcelonista.

Con su regreso, el Barça recupera a uno de los talentos formados en La Masía, esta vez en un rol diferente, con la misión de ayudar a Flick a consolidar su proyecto y devolver al equipo a la senda del triunfo.