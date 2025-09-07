¿Quién es Roony Bardghji? Así juega la perla sueca del Barça que ha encandilado a Flick

Roony Bardghji se ha convertido en una de las mayores promesas del fútbol europeo y mundial. A sus 19 años, el talentoso extremo sueco del FC Barcelona, nacido en Kuwait, fue inscrito este sábado en LaLiga y será citado para el próximo partido que los de Hansi Flick disputarán en el campeonato liguero, el domingo 14 de septiembre contra el Valencia, en principio en el Estadio Johan Cruyff.

Nacido el 15 de noviembre de 2005 en Kuwait City, Bardghji proviene de un entorno multicultural: su familia es siria y él tiene raíces armenias por parte de padre, cuyo abuelo era armenio de Alepo. A los seis años, la familia se trasladó a Suecia, donde comenzó su formación en clubes como el Kallinge SK, Rödeby AIF y el Malmö FF.

Los inicios

En 2020 dio un salto clave al unirse a las filas del FC Copenhague. Debutó en el primer equipo a los 16 años y seis días, convirtiéndose así en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club, récord que antes ostentaba Kenneth Zohore. Su primer gol llegó apenas una semana después, en la victoria por 3-1 contra el Aalborg.

Durante su paso por Dinamarca acumuló 84 partidos y 15 goles en todas las competiciones, además de conquistar la Superliga danesa en tres ocasiones (2021-22, 2022-23 y 2024-25) y la Copa de Dinamarca en dos ocasiones (2023 y 2025).

El 8 de noviembre de 2023 vivió uno de los mejores momentos de su vida al marcar su primer gol en la Champions: un tanto en el minuto 87 que valió un agónico triunfo por 4-3 frente al Manchester United. Sin embargo, en mayo de 2024 sufrió una grave lesión de rodilla que lo tuvo más de 11 meses fuera de los terrenos de juego. Tras 334 días de recuperación, regresó el 31 de marzo de 2025 en un partido contra el Randers.

Llegada al Barça

El 14 de julio de 2025, el FC Barcelona anunció su fichaje procedente del Copenhague por algo más de 2 millones de euros, con un contrato por cuatro temporadas (junio de 2029) y cláusulas por objetivos y porcentaje de futura venta. Su debut con la camiseta azulgrana se produjo el 27 de julio en un amistoso en Japón contra el Vissel Kobe (1-3): entró como suplente y marcó en el minuto 77.

En redes, Bardghji expresó su emoción tras el fichaje, describiendo el momento como un sueño hecho realidad. Además, se convirtió en el cuarto sueco en jugar en el Barça, tras leyendas como Zlatan Ibrahimović, Henrik Larsson y Patrik Andersson.

El reto de la inscripción y su rol esperado

El fichaje estuvo no exento de dificultades. Las restricciones del fair play financiero impidieron su inscripción inmediata en LaLiga; inicialmente fue inscrito con ficha del filial Barça Atlètic, aunque el club dejó claro que no era la solución ideal y que su intención siempre fue contar con él en el primer equipo.

Bardghji respondió públicamente: "No hubiera fichado si fuera para el B. Ya había jugado más de 100 partidos en un primer equipo y nunca habría aceptado ir al filial". Aun así, el futbolista admitió entender los problemas burocráticos del club y se mostró paciente, consciente de que no todos los nuevos entran desde el inicio, pero siempre confiando en ganarse minutos durante la temporada.

Y así, con esta mentalidad y una madurez inusual impropia de su edad, ha sido cómo Roony Bardghji se ha ganado la confianza del cuerpo técnico del Barça que encabeza el alemán Hansi Flick.

Finalmente, este sábado 6 de septiembre, LaLiga aprobó su inscripción en el primer equipo culé y le asignaron el dorsal 28, despejando el camino para su debut competitivo. Así, se espera que Bardghji esté disponible para el partido contra el Valencia el próximo domingo 14 de septiembre.

Futuro y ambiente en el vestuario

Durante su participación con la selección sub-21 de Suecia, Bardghji dejó claro que su objetivo es jugar en el primer equipo barcelonista: "Mi sueño es jugar muchos minutos. Es una temporada larga, habrá oportunidad". También aprovechó para elogiar a Hansi Flick: "Es un gran entrenador y una persona fantástica… hemos tenido conversaciones muy interesantes" .

Además, destacó la "familia" que encontró en el vestuario blaugrana, especialmente con Pedri González, quien lo impresionó en los entrenamientos: "En televisión ya se nota su calidad, pero al verlo en persona… es incluso mejor". También forjó buena relación con Marcus Rashford, al compartir hotel durante la pretemporada.

Con la selección sueca sub-21

Mientras tanto, con la selección sub-21 sueca, Bardghji rindió a gran nivel en los recientes partidos de clasificación para la Eurocopa. En una victoria por 3-0 ante Armenia, asistió en el primer gol y luego cerró el marcador con una elegante penalti transformado a lo Panenka.

Pese a su notable rendimiento, expresó su sorpresa por no haber sido convocado para la selección absoluta, especialmente tras destacarse en la pretemporada con Barcelona

Con su inscripción resuelta y la temporada en marcha, todo apunta a que Bardghji dará sus primeros minutos oficiales entre este mes de septiembre. La Champions (el debut del Barça en la máxima competición europea será el jueves 18 de septiembre contra el Newcastle en St.James’ Park) y las exigencias del plantel de Flick lo colocan como opción viable para rotación, especialmente en una temporada con múltiples frentes para el Barça.

En definitiva, Roony Bardghji parece haber encontrado su camino, que ha ido forjando desde Kuwait hasta la Ciudad Condal, con paradas intermedias en Suecia y Dinamarca. Ha superado una lesión grave, sobreponiéndose a todas las adversidades, hasta convertirse en una de las mayores promesas del barcelonismo y del fútbol mundial.

Su perfil futbolístico

Posición : es zurdo y actúa como extremo derecho, aunque también puede jugar por la izquierda.

Estilo: dinámico, técnico, con visión de juego y gran capacidad de desequilibrio. Algunos lo comparan con Lamine Yamal.

Sus estadísticas en el Copenhague reflejan su impacto:

60 partidos en liga (12 goles).

Total de 84 partidos y 15 goles entre todas las competiciones.

Ha sido galardonado en varias ocasiones: