Tres puntos de oro para el Real Madrid en Anoeta frente a la Real Sociedad, firmando un triunfo contra todo y contra todos (1-2). En el emotivo regreso de Xabi Alonso a Anoeta y tras el homenaje sobre el mismo césped a John Benjamin Toshack —que dirigió a los dos equipos—, los blancos han vuelto a dar una lección de carácter, sobreponiéndose a todas las adversidades. Entre ellas, el polémico arbitraje de Gil Manzano: después de anular un gol a Mbappé, el colegiado extremeño expulsó con roja directa a Huijsen a Oyarzabal, entendiendo que el joven central internacional español era el último hombre —cerca andaba Militao— y que era acción manifiesta de gol. Ya tenemos la polémica servida...

La expulsión de Huijsen llegó en el 32’, pero el Madrid, en inferioridad numérica durante una hora, terminaría logrando una de esas victorias que valen media Liga —a pesar de las alturas de campeonato en las que estamos— porque fue en un ambiente hostil, contra un rival que se vació y —como ya empieza a ser costumbre— contra un arbitraje que volvió a poner al Madrid en el ojo del huracán.

El partido empezó bien para los blancos. Apenas dos minutos tardó el cuadro visitante en encontrar puerta en Anoeta, cuando Arda Güler aprovechó un pase de Kylian Mbappé, ese depredador dsfrazado de futbolista que parece hecho a la medida del Real Madrid. Sin embargo, el tanto no subió al marcador por un fuera de juego milimétrico del galo. En la mente de todos, lo ocurrido hace dos semanas en el Bernabéu, cuando al Madrid se le anularon nada menos que tres goles contra el Mallorca.

Sí llegaría el 0-1 a los 12 minutos. Mikel Goti falló en la entrega y Mbappé cazó el esférico para marcharse en carrera de Caleta-Car y finalizar con un potente disparo ante el que nada pudo hacer Álex Remiro. Otro más de Kylian, que fue el mejor del partido. Cuatro en cuatro jornadas. Y si no firmó el doblete fue porque el poste se alió con Remiro en el 15’. Anoeta enmudecía, pero el espectáculo no había hecho más que empezar.

Cuando el Madrid controlaba la situación —Remiro se lució con dos paradones consecutivos a sendos cabezazos de Militao—, llegó el primer mazazo: la roja directa a Huijsen por su falta a Oyarzabal. Gil Manzano no dudó ni un segundo en expulsar al joven central. El trencilla extremeño tampoco consultó el VAR. La jugada dio para debate, pero la vara de medir ya la conocemos: al Madrid, ni agua. Menos aún con los vídeos del canal oficial del club. Protestó Xabi Alonso desde la banda y hasta se llevó una amarilla. El guion parecía escrito: con uno menos, tocaba sufrir.

🟥 Roja directa para Huijsen por esta falta sobre Oyarzábal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cHKaxm7cO5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Pero este Madrid tiene la piel dura, muy dura. Carvajal avisó con un disparo al poste y poco después apareció Arda Güler para demostrar que lo suyo no es casualidad. El turco, con temple de veterano, definió con el exterior tras una acción brutal de Mbappé, que se marchó de su rival en una baldosa. El 0-2 era oro puro antes del descanso.

🏹 El 𝗴𝗼𝗹 es de Guler.

😳 La 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗮 es de Mbappé.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Faq6cRcCUY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Tocaba sufrir tras el paso por vestuarios. Y vaya si se sufrió. Un penalti señalado a Carvajal por mano dentro del área lo transformó Oyarzabal para meter a los suyos en el partido. Anoeta rugió y a partir de entonces el choque se convirtió en un asedio al área visitante. Había mejorado el cuadro de Sergio Francisco, especialmente con la entrada de Take Kubo al campo.

Recorta distancias Oyarzabal después de transformar el penalti por mano de Carvajal.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iZlrqdbIWx — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Pero ahí apareció la otra figura del Madrid: un Thibaut Courtois que parece de otro planeta. Atajó, desvió, blocó y desesperó a Oyarzabal, a Kubo y a cualquiera que se atreviera a disparar contra su porteria. La parada en el 84’, con el capitán donostiarra solo ante él, es de esas que deciden campeonatos.

El Madrid resistió, defendió con uñas y dientes y volvió a salir victorioso de una encerrona. Cuatro partidos, cuatro victorias. Pleno de 12 puntos y liderato. Y todo ello con la sensación de que, contra este equipo, no valen excusas: ni árbitros, ni rivales, ni ambientes. El Madrid gana porque es mejor, porque sabe sufrir y porque nunca se rinde. Queda mucha tela que cortar aún, pero con Xabi Alonso la pinta es otra.... y todo ello a pesar de lo que se ha ganado en el pasado con Carlo Ancelotti.

Ahora espera la Champions, con el debut el próximo martes ante un Marsella que viene de golear en la Liga francesa.



Ficha técnica

Real Sociedad, 1: Remiro; Elustondo (Aramburu, m.56), Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Karrikaburu, m.77), Marín (Zakharyan, m.65), Goti (Soler, m.56); Barrenetxea, Guedes (Kubo, m.65) y Oyarzabal

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold, m.82), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Ceballos (Asencio, m.67), Güler (Alaba, m.87); Brahim (Valverde, m.45), Vinicius (Fran García, m.67) y Mbappé

Goles: 0-1, m.12: Mbappé; 0-2, m.44: Güler; 1-2, m.55: Oyarzabal, de penalti

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Igor Zubeldia (m.5) y Barrenetxea (m.45), de la Real Sociedad; y a Xabi Alonso (m.32) y Mbappé (m.62), del Real Madrid. Además, expulsó con roja directa a Huijsen (m.32)

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 36.958 espectadores. Antes del pitido inicial, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, entregó la Insignia de Oro y Brillantes a John Benjamin Toshack, exentrenador de ambos equipos