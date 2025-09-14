El FC Barcelona se ha dado un auténtico festín ante el Valencia en el Estadio Johan Cruyff (6-0) y el nombre del partido ha sido Fermín López. El chaval de El Campillo, sin tanto escaparate mediático ni sueldo de estrella, firmó una actuación que el barcelonismo no va a olvidar. Dos goles, presencia en casi todas las jugadas de ataque y un liderazgo impropio de su edad (22 años). Mientras Lewandowski reservaba fuerzas desde el banquillo y Raphinha engordaba sus números, Fermín demostró que, hoy por hoy, es mucho más que un recurso: es el futbolista que da sentido al equipo de un Hansi Flick que, después de lanzar un tremendo dardo envenenado a Luis de la Fuente por la baja de Lamine Yamal, introdujo muchas novedades en su once.
El Valencia, mientras tanto, se mostró como un bloque deshecho, incapaz de competir en escenarios exigentes, a pesar de que en la grada solo cabían unos 6.000 espectadores. El 6-0 final refleja exactamente lo que se vio: un equipo con hambre frente a otro que ni apareció.
El partido arrancó con señales claras de lo que estaba por venir. Koundé y Ferran Torres ya habían avisado antes de que Fermín rompiera el hielo con un golazo. Controló, encaró y fusiló con un derechazo seco, sin demasiado ángulo, que hizo temblar a Agirrezabala. Era el minuto 27 y el Barça ya mandaba en el marcador.
A partir de ahí, el partido se jugó al ritmo de Fermín: acelerando, rompiendo líneas y, sobre todo, apareciendo en el lugar adecuado. Su segundo tanto, con un zurdazo desde fuera del área, reflejó esa fe innegociable que lo distingue. El meta valencianista pudo hacer más, pero el mérito fue del canterano, que no se escondió nunca.
Una sombra de sí mismo
Con inercia a favor, el hiperactivo Ferran Torres merodeó el segundo tanto de un Barça que, pese a irse al descanso con ventaja mínima, no tuvo problemas para solventar en la reanudación un encuentro que parecía más difícil sobre el papel. El propio Tiburón avisó de lo que estaba por llegar con un remate al palo en el 49' y otra oportunidad en el 52'.
Eso sirvió como preludio inmediato al 2-0, marcado por Raphinha al rematar estirándose un centro-chut de Marcus Rashford desde el costado izquierdo y a pie cambiado, que creó indecisión entre la zaga ché y su guardameta sin que nadie despejase finalmente el peligro. Tres minutos más tarde, Fermín hizo su segundo gol con un zurdazo lejano y fortísimo.
Del rival visitante, poco o nada. El Valencia fue un equipo desarmado, blandito en defensa y ausente en ataque. Carlos Corberán observaba impotente desde la banda mientras sus futbolistas se perdían en pérdidas absurdas y desajustes defensivos de regional. Lo de Diego López fue una anécdota aislada: ni rastro de competitividad ni orgullo.
Si el dorsal 16 de los culés había conseguido su doblete, con cierta ayuda por la mala estirada de Agirrezabala en ese 3-0, Raphinha no fue menos y firmó el 4-0 en el 66'; Fermín le mandó un balón bombeado al área y el brasileño lo pinchó para, ipso facto, enganchar un zurdazo con bote en el césped y que batió al apabullado portero visitante.
Por si fuese poca tarea para Agirrezabala, salió Lewandowski al campo en el 68' y rubricó la manita con un golazo a la escuadra, tirando con la diestra dentro del área rival tras haber recibido por abajo un pase de Dani Olmo, otro hombre de refresco para un Flick que dosificó a gente muy importante.
De hecho fue otro suplente inicial, Marc Bernal —feliz regreso del canterano tras su larguísima baja por lesión—, quien asistió al propio Lewandowski para el 6-0, donde el delantero polaco se desmarcó entre la desajustada defensa del Valencia y definió con una picadita frente a la salida de Agirrezabala a la desesperada.
En definitiva, gran triunfo de un Barça que, después de su pinchazo en Vallecas, se ha reencontrado con las buenas sensaciones y es segundo en la clasificación, a dos puntos del Real Madrid.
Ficha técnica
FC Barcelona, 6: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín (Jofre Torrents, min.74); Casadó, Pedri (Bernal, min,81); Bardghji (Raphinha, min.46), Fermín, Rashford (Dani Olmo, min.68); Ferran Torres (Lewandowski, min.68)
Valencia CF, 0: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby (Thierry, min.65), Copete, Gayà; Santamaría, Javi Guerra (Ugrinic, min.57), Diego López (Rioja, min.57); Hugo Duro (Beltrán, min.77) y Danjuma (Ramazani, min.57).
Goles: 1-0, min.29: Fermín López. 2-0, min.53: Raphinha. 3-0, min.56: Fermín López. 4-0, min.66: Raphinha. 5-0, min.76: Lewandowski. 6-0, min.86: Lewandowski.
Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear). Amonestó a Diakhabi (min.41) y a un miembro del cuerpo técnico del Valencia (min.47)
Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Johan Cruyff ante 5.862 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios del club azulgrana que fallecieron en el transcurso de la pasada temporada