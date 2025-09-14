El Mallorca en llamas: Arrasate no perdona a Dani Rodríguez y asegura que es imposible que vuelva a contar con él

Jagoba Arrasate vive sus momentos más convulsos desde que se hizo cargo del Mallorca. Los problemas en el vestuario, con el ya ex capitán Dani Rodríguez en el centro de la diana han generado un terremoto en la isla. Jagoba pasó por rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol y se sinceró como nunca.

No perdona a Dani Rodríguez: "Ha cruzado una línea roja, se me hace muy difícil volver a contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento, por no decir imposible. A partir de ahí, seguirá entrenando, voy a respetar su contrato".

La convivencia en el día a día: "Dani siempre entrena bien y yo tengo que preparar los partidos, en eso no veo problema".

Respaldo del club: "Me he sentido respaldado por el club e incluso hemos ido de la mano, no ha sido un problema que haya gestionado sólo".

Sus sensaciones a nivel personal: "He estado dolido, enfadado, triste, no me gustan estas cosas, pero tengo la conciencia tranquila. Igual soy un iluso, pero tengo ilusión por hacer una buena temporada y nadie me lo va a quitar de la cabeza".

Tremendo ruido en torno al equipo: "Hay ruido y claro que me preocupa, pero yo he estado preparando el partido, es verdad que durante el verano ha habido muchas cosas, pero hay que afrontar las cosas como vienen y ahora estoy centrado en el Espanyol".

Una bomba en el vestuario: "Hay que diferenciar, esto no lo había vivido ni visto en otros clubs. El entrenador tiene parte de culpa, el grupo también ha cogido licencias. Necesitamos centrarnos en lo deportivo, llevamos 1 punto en 3 jornadas, es momento de dar un paso al frente".

Sobre otra patata caliente como es Maffeo: "Ya está en la convocatoria así que puede jugar, estoy contento de poder contar con él y nuestra labor es encontrar su mejor versión. El primer día del año pasado me dijo que se quería marchar y mira que temporada ha hecho este año".

Partido contra el Espanyol: "Necesitamos sumar y darle continuidad a lo que vimos en el Bernabéu. Partido complicado, Manolo lo está haciendo muy bien, tiene una plantilla muy bien confeccionada, eso les ha dado esa fuerza.