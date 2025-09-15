El partido del sábado entre la Real Sociedad y el Real Madrid sigue trayendo cola por la actuación arbitral de Gil Manzano y Figueroa Vázquez. El motivo es que la decisión del primero de expulsar con roja directa a Dean Huijsen ha sido muy polémica y el segundo, encargado del VAR, también ha sido muy criticado por no revisar la jugada.

Esta jugada enfadó a un Xabi Alonso que fue a ver al árbitro y llegó a decirle: "Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal". ¿Cómo había sido la jugada? Un balón largo hacia Oyarzabal, mide mal Huijsen, el cuero le pasa por encima y el central español acaba agarrando al atacante vasco para evitar que progrese hacia la portería. El extremeño no duda y le enseña la tarjeta roja directa.

En cuanto se pita la jugada los madridistas tratan de explicar a Gil Manzano que Militao estaba al lado y podía llegar al balón y que además, Oyarzabal estaba escorado y no centrado. Sin embargo, desde el VAR Figueroa Vázquez no corrige la decisión y la expulsión se mantiene.

Según cuentan en el diario MARCA, el CTA ha admitido el error de la expulsión de Dean Huijsen en Anoeta, ya que creen que Figueroa Vázquez tuvo que avisar a Gil Manzano desde la sala VAR para que revisase la jugada. Además, esta es una de las jugadas que van a analizar en el Comité Técnico de Árbitros, para mostrar a los colegiados cómo tienen que juzgar estas acciones.

Sin sanción para los árbitros

Pero, a pesar de que tras el encuentro había rumores de un posible 'neverazo' de ambos árbitros, el CTA respalda a los dos compañeros. Tanto que, menos de 24 horas después de lo sucedido en Anoeta, Figueroa Vázquez fue el máximo responsable del videoarbitraje del Celta de Vigo-Girona (14:00). La polémica está servida. El motivo es que Figueroa Vázquez tuvo la misma o más culpa que Gil Manzano de la tarjeta roja a Huijsen.

Por tanto, no hay nevera, de momento, para Figueroa Vázquez, aunque no es de extrañar que en las próximas dos fechas no esté en el VAR de ningún encuentro. Hay que recordar que en la tercera jornada uno de sus compañeros, González Fuertes, fue barrido como asistente en Las Rozas del Real Madrid-Mallorca después de comerse el fuera de juego de Giuliano Simeone en el gol del Atlético en Vitoria frente al Deportivo Alavés. El andaluz, sin castigo.