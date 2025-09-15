Xabi Alonso deja clara su postura sobre los arbitrajes sufridos por el Real Madrid

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, respaldó la decisión del club de presentar un dossier a FIFA con errores arbitrales sufridos en sus partidos en LaLiga tras la última tomadura de pelo sufrida por el conjunto blanco por los arbitrajes tras la incomprensible decisión del colegiado Gil Manzano de expulsar a Dean Huijsen en Anoeta y de que la acción no fuera corregida por el VAR.

"Después del partido, con la tensión y lo que sucedió, hablamos y en rueda de prensa tuve que decir lo que pensaba. Lo dejo ahí. Ahora es momento de pasar página y mirar a la Champions que es muy importante", aseguró en rueda de prensa Xabi Alonso en vísperas del estreno europeo.

"No quiero ahora que sea monotema el tema arbitral, vamos a pensar en lo de mañana. Lo que pasó en Anoeta estaba claro y está comentado. Pienso en lo que viene por delante", añadió.

A diferencia de su predecesor en el cargo, el italiano Carlo Ancelotti, y sin atender a un informe de expulsiones presentado por el Real Madrid en su televisión, en la comparación a favor del Barcelona y en contra del equipo blanco en la petición española e igualdad en la europea, Xabi Alonso aseguró que no se siente más tranquilo con arbitrajes de colegiados extranjeros.

"Me siento igual de tranquilo, no tengo ninguna inquietud antes del partido. Ni de cara a mañana ni del próximo sábado en LaLiga", afirmó intentando lanzar un mensaje que rebaje la tensión.

Xabi Alonso dejó clara su postura asegurando que apoyaba la decisión del club de presentar un informe a FIFA sobre los arbitrajes que está recibiendo su equipo: "No es algo puntual, poder defender nuestros intereses es legítimo y siempre que lo haga el club me parece bien", sentenció.