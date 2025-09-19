En la primera hora de la tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025 se han conocido los límites salariales de los equipos de LaLiga EA Sports así como también los de los equipos de LaLiga Hypermotion.

El límite salarial indica la cantidad máxima que cada equipo español puede gastarse en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico (plantilla inscribible), así como en el filial, la cantera y otras secciones del club (plantilla no inscribible).

El Real Madrid se mantiene como el equipo de LaLiga que más dinero puede destinar a salarios deportivos. Tiene un límite salarial de 761,226 millones frente a los 351,27 millones que han fijado desde la patronal para el Barcelona. Los merengues aumentan incluso su dominio pasando de los 754,89 millones disponibles la pasada temporada a los 761,23 actuales. El Barcelona, con Laporta a la cabeza, sigue sufriendo de lo lindo en su límite salarial y recibe un nuevo tijeretazo. Pasan de los 463 millones de euros en el pasado mes de febrero a los 351, 27 actuales, un severo recorte de 112 millones.

El Atlético se mantiene como el tercer club que más dinero puede gastar en salarios y fichajes. LaLiga le ha establecido un límite de 326,98 millones de euros, aumentando el anterior de febrero que era de 314,28M€.

Hay que destacar también el gran aumento del límite salarial de Valencia y del Betis, su máximo histórico. También el Celta crece mucho y el Sevilla, tras las penurias de la temporada pasada, va recuperándose lentamente.

En segunda, Las Palmas, Leganés, Real Valladolid, Sporting, Real Zaragoza, Racing de Santander y Deportivo de la Coruña copan los primeros puestos del límite.