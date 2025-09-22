El palo de Manolo González al Barcelona en plena rueda de prensa

Es uno de los grandes protagonistas de lo que llevamos de temporada. Junto con Sarabia, técnico del Elche, es el entrenador revelación. Hablamos de Manolo González, técnico del Espanyol, que está firmando un inicio de temporada espectacular. Tiene a su equipo quinto con 10 puntos en las 5 jornadas disputadas y solo ha perdido el pasado sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

En la previa del partido ante el Valencia, el que fuera conductor de autobuses en el pasado -Manolo González se merece todo lo bueno que le pase en el mundo del fútbol, donde comenzó a entrenar con tan solo 17 años, se forjó en el barro y descubrió por el camino a talentos como Gerard Moreno o Mariano Díaz. Tras salvar al Espanyol de sus amores la temporada pasada, ha conseguido formar un equipazo aderezado con el buen trabajo del director deportivo, Fran Garagaza, y con la apuesta de la nueva propiedad- lanzó un dardo importante a su máximo rival, el F.C. Barcelona cuando analizaba el duelo ante el equipo que entrena Corberán.

González auguró un encuentro "complicado" y "exigente" y apuntó que el Valencia cuenta con "muchos registros".

El Valencia está "muy trabajado a todos los niveles", añadió Manolo González, y subrayó que sabe cómo puede hacer daño a su equipo.

Además le metió un palo terrible al Barcelona a la par que destacó el talento del equipo que entrena Carlos Corberán: "El Valencia solo ha perdido en el Sadar y en el campo del Barça B", en referencia a la vergüenza que supone para todos los equipos de La Liga que se permita jugar al Barcelona en el campo de su filial con un aforo que no llega al reglamentario que solicita la propia patronal.

El técnico del equipo catalán, que no descartó algunas rotaciones en función del estado de la plantilla, manifestó que su equipo llega "bien" a esta jornada. "A todo el mundo le cuesta ganar y nosotros intentaremos seguir en nuestra dinámica", agregó.

Preguntado por la acumulación de partidos en el calendario tiró de retranca gallega: "Lo puedo ver blanco, negro, gris o rojo, pero es lo que hay. No hay mucho más que decir. El fútbol sobre todo es un negocio y lo que tenemos que hacer es adaptarnos", reflexionó.

Respecto a quién sería el Balón de Oro en su vestuario, González destacando la importancia del colectivo: "El Balón de Oro es nuestro equipo, con mayúscula. En el momento en que perdamos esto es cuando tendremos un problema. Podemos mejorar, tenemos que llegar al mejor nivel que podamos".

Asimismo, defendió a su delantero Javi Puado: "Le pedimos que marque cada semana y eso es complicado. Estamos acostumbrados a que aparezca cuando el equipo está mal y eso no es fácil. A nivel de trabajo de delanteros es de los mejores. Los goles van a llegar, estamos tranquilos".