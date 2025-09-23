Misión cumplida para este Real Madrid de Xabi Alonso, que ha vuelto a ganar para mantener el pleno en LaLiga después de seis jornadas. Los blancos han firmado un triunfo muy convincente contra el Levante (1-4) en el Ciudad de Valencia, escenario del choque previo al derbi del próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, al imponerse a un Levante que empezó respondón pero que terminó hincando la rodilla, asfixiado por la pegada de un líder que lo gana todo.

Vinícius, con un golazo de crack y una asistencia de seda, fue el agitador de la noche. Mastantuono celebró su primer tanto de blanco y, cuando más apretaban los granotas, después de que Etta Eyong acortara distancias al comienzo de la segunda parte, apareció el de siempre: Kylian Mbappé, con un doblete que desactivó cualquier atisbo de sorpresa. Y eso que el francés no tuvo precisamente su mejor noche. Pero ahí está el ex del PSG, que ya suma nueve goles en siete partidos oficiales con el Madrid este curso.

El Ciudad de Valencia rugió como en las grandes citas. El Levante, espoleado por su gente, salió sin complejos: Romero tuvo la primera, Etta Eyong intimidaba al espacio y Dela rozó el gol en un córner. El Madrid empezaba sufriendo, con Mbappé escondido y un Vinícius que tampoco encontraba salida. Pero a estos futbolistas no se les puede dar tres ocasiones seguidas: a la tercera, el brasileño se inventó un remate imposible, con el exterior al palo largo, para clavar el 0-1 y prender la mecha.

El tanto fue un jarro de agua fría para el cuadro de Julián Calero y gasolina para los de Xabi Alonso, que habían apostado por defensa de tres con un Álvaro Carreras imperial. Mastantuono, cada vez más descarado y a gusto con la camiseta blanca, recibió el regalo de Vini y lo convirtió en poesía: carrera limpia, derechazo a la escuadra y estreno goleador con el Madrid. El argentino ya tiene una muesca con el quince veces campeón de Europa.

𝑳𝒂 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔...⚽️✨ Mastantuono se estrena con el Real Madrid. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/2oUVZyfICo — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 23, 2025

El guión parecía escrito, pero el Madrid tiene la mala costumbre de dormirse cuando va por delante en el marcador. Tras el descanso bajó la intensidad y el Levante se enganchó. Como casi siempre, fue Etta Eyong, el delantero de moda en Orriols, quien encendió a la grada: un balón rebotado en Huijsen lo dejó solo y no perdonó. Cuatro goles en seis partidos para el camerunés, que convirtió el 1-2 en una amenaza real.

Los blancos temblaron durante unos minutos. El Ciudad de Valencia creía, el Levante empujaba y la sombra del empate planeaba. Pero entonces apareció la diferencia entre un equipo aguerrido y otro con un arsenal nuclear arriba. Sobre todo si en tus filas tienes a un tal Kylian Mbappé.

Mbappé, incluso en un mal día

Porque el francés, que no había estado nada fino en los minutos anteriores, decidió resolver el choque en apenas dos minutos. Primero, provocando un penalti tras recorte eléctrico sobre Elgezabal y transformándolo a lo Panenka. Y después, solo unos segundos después, en una contra de manual conducida por Arda Güler, firmando el 1-4 con la frialdad de un delantero que necesita muy poco para hacer mucho.

Con el partido roto, Xabi Alonso repartió minutos: entró Bellingham, que rozó el quinto, y también ingresaron al campo Camavinga, Alaba y Rodrygo. Vinícius buscó su doblete y Carreras volvió a brillar como central, en un rol que para nada es el suyo, pero el canterano está firmando un inicio de curso sensacional, lo pongan donde lo pongan.

El Levante, que pasó de ilusionar a diluirse, se queda a dos puntos del descenso. El Madrid, en cambio, se planta en el derbi del Metropolitano más líder, más sólido y con la sensación de que tiene tantas versiones como armas. Si no es Mbappé, aparece Vinícius; si no, Mastantuono. Y si no, siempre habrá alguien que levante la mano. Esa es la diferencia entre un aspirante y el auténtico campeón.



Ficha técnica

Levante UD, 1: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Carlos Álvarez (Losada, min.73), Oriol Rey, Vencedor (Arriaga, min.65), Olasagasti (Brugué, min.65); Eyong (Koyalipou, min.73), Romero (Morales, min.73)

Real Madrid, 4: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras (Alaba, min.81), García; Valverde (Bellingham, min.70), Ceballos (Camavinga, min.81); Vinícius, Güler, Mastantuono (Tchouaméni, min.70); Mbappé (Rodrygo, min. 81)

Goles: 0-1: Vinícius, min. 28. 0-2: Mastantuono, min.38. 1-2: Eyong, min.54. 1-3: Mbappé, de penalti, min.64. 1-4: Mbappé, min.66

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano -manchego). Amonestó por parte del Levante a Elgezabal (min.57) y por parte del Real Madrid a Carreras (min.56)

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ciutat de València ante 23.361 espectadores