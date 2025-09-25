Dardo envenenado de Abel Caballero a Louzán por la polémica de las sedes del Mundial

Abel Caballero, alcalde de Vigo, afirmó este jueves que ya han iniciado el proceso para que Balaídos tenga un aforo de 43.000 espectadores y "cumplir así" el requisito exigido por la FIFA para ser sede del Mundial 2030.

"Ya estamos en la construcción de la nueva grada de Tribuna para conseguir esos 43.000 espectadores de aforo. Esto no es un proyecto, ya estamos haciendo la tramitación para la reforma física de la grada de Tribuna", manifestó en rueda de prensa.

Una reforma que consiste, explicó el regidor socialista, en la construcción de "una grada única y corrida que va a llegar 30 metros más atrás de la actual grada de Tribuna, además de que será más alta que resto de gradas".

Caballero dijo que, con esta ampliación, Balaídos superará "el efecto Louzán" porque dispondrá de un aforo de 43.000 espectadores.

"Igual que Valencia tiene 0 y va a superar los 40.000, u otros cambios como Coruña y Las Palmas que tienen 30 y quieren llegar a esos 40.000 en la contabilidad", subrayó el alcalde de Vigo, quien avanzó que la nueva grada de Tribuna tendrá un aforo de 16.000 espectadores.

Finalmente, Caballero aseguró que trasladará toda la información al presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, para que "nunca más" vuelva a decir que Balaídos "tiene un aforo de 26.000 espectadores". Un dardo envenado en toda regla en una disputa que tiene mucho de política y poco de deporte. Veremos si finalmente y tras muchos esfuerzos, Vigo consigue lo que es justo: ser sede del Mundial.