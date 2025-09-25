Susto tremendo el que se ha llevado toda la familia zaragocista con uno del que se convirtió en uno de sus mayores talentos.

El exfutbolista Rubén Gracia Calmache, Cani, sufrió un ictus del que se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Zaragoza, según informa El Periódico de Aragón.

Cani, que colgó las botas en 2017 en el Real Zaragoza, permanece hospitalizado en la UCI debido a que el accidente cerebrovascular fue importante, aunque afortunadamente parece que la evolución es favorable.

Cani, todo talento, militó en el Real Zaragoza (formándose allí y retirándose en 2017), Villarreal CF (de 2006 a 2015), Atlético de Madrid (en calidad de cedido en 2015) y el Deportivo de La Coruña (de 2015 a 2016).