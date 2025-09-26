Era el central preferido por la dirección deportiva merengue encabezada por Juni Calafat y José Ángel Sánchez. Considerado como uno de los mejores zagueros del mundo, en el Arsenal llevaban mucho tiempo insistiendo en ampliar su contrato -terminaba en junio de 2027- pero él se resistía. El interés del Real Madrid era demasiado goloso, pero la insistencia del Arsenal ha dado sus frutos y finalmente, renovará su contrato con los ‘Gunners’. Hablamos de William Saliba, el central francés de 24 años.

Su entrenador, Mikel Arteta, confirmó su renovación en plena rueda de prensa este mismo viernes.

El central hará oficial en los próximos días que su vínculo con el Arsenal se extiende hasta 2030, siendo una de las renovaciones más importantes del club en este 2025 después de las de Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly -el lateral zurdo que también gustaba mucho en el Real Madrid, pero cuyo interés se había enfriado tras el fichaje de Carreras-, y a la espera de que Bukayo Saka certifique la suya.

"Esperemos que todo el mundo pueda hablar de ellos pronto, incluyendo el Arsenal. Es lo que espero. Dejemos que el club lo anuncie cuando esté todo hecho", dijo el técnico español en rueda de prensa.

Saliba, que llegó al Arsenal en 2019 y pasó varias cesiones antes de asentarse como titular, forma una de las mejores duplas en defensa junto a Gabriel.

"Ha sido instrumental en todo lo que hemos logrado en los últimos años. Es genial ver que los jugadores tienen el deseo de estar aquí. Están contentos y se sienten valorados y ven este club como la mejor oportunidad para desarrollar sus carreras", manifestó.

"Es muy impresionante lo que ha logrado con su edad, porque a veces tendemos a olvidarnos de ello (Saliba tiene 24 años). Su consistencia, cómo ha progresado, la manera en la que ha madurado año a año... Ha creado una relación con Gabi, con la defensa y con el portero que ha formado el mejor registro defensivo de los últimos tres años", añadió Arteta.

La renovación del central francés se hará oficial en los próximos días y el Madrid se queda sin uno de sus centrales favoritos.