El Metropolitano ha vuelto a rugir como nunca. El Atlético de Madrid, cuestionado, señalado y puesto en la diana tras un arranque de temporada bastante flojo, ha terminado pasando por encima del Real Madrid (5-2) con un triunfo de los que marcan época. Cinco goles, un baño de intensidad, coraje y fútbol que desarbolaron al líder de LaLiga. Y con un protagonista absoluto: Julián Álvarez. El argentino, estelar como ya lo fue ante el Rayo Vallecano (3-2), firmó una exhibición de categoría mundial, con un golazo de falta incluido, para tumbar al eterno rival y devolver a los suyos a la pelea por el campeonato, pues ahora están a seis puntos de un Madrid que ve peligrar el liderato.

No fue un triunfo cualquiera. Fue una de esas victorias de las que se van a recordar durante muchísimo tiempo en la afición colchonera. Porque el Atlético no solo ganó: aplastó al Real Madrid en el segundo tiempo después de una primera parte mucho más igualada. Pero lo cierto es que tras el descanso no hubo color. Los de Simeone pasaron por encima de los de Xabi Alonso en juego, en ritmo, en fe y en ambición. Y lo hicieron levantando un marcador adverso tras los tantos de Mbappé y Güler, cuando los blancos habían volteado el 1-0 inicial de Le Normand. En lugar de venirse abajo, el equipo colchonero sacó pecho, se rebeló contra la adversidad y encadenó cuatro goles que desnudaron las carencias defensivas de los merengues.

El arranque rojiblanco fue atronador. En intensidad, en anticipación, en concentración. Con Marcos Llorente imperial como falso central y lateral al mismo tiempo; con Koke y Pablo Barrios multiplicándose en el doble pivote; y con Sorloth, ese delantero cuestionado hasta la extenuación, peleando cada balón como si fuera el último. El noruego tuvo las primeras ocasiones, incluido un mano a mano que le arrebató in extremis un Militao que acabaría lesionado —fue sustituido al descanso por Raúl Asencio—, y los blancos acabarían echando en falta su ausencia sobre el césped. Pero esta vez el Metropolitano no desesperó: se veía venir lo que estaba por llegar.

Y llegó con un cabezazo de Le Normand, tras un gran centro de Giuliano Simeone, batiendo a Courtois. Tchouaméni quedó retratado en el gol. El Madrid, ese equipo que necesita poco para hacer daño, respondió con pegada. Primero fue Mbappé, que aprovechó un despiste grosero de Lenglet tras un exquisito pase en profundidad de Arda Güler, para poner el empate con un derechazo cruzado. Y poco después el propio Güler, tras una brillante jugada de Vinícius, castigó otro error defensivo para poner el 1-2. El Metropolitano enmudeció. Otra vez la misma historia, debieron de pensar muchos.

Pero este Atlético tenía reservado un giro de guion. Tras un gol bien anulado a Lenglet por mano, el equipo de Simeone conseguirían empatar antes del intermedio. Empujados por la grada, los colchoneros siguieron colgando balones, buscando a Sorloth. Y el noruego, por fin, se liberó de la losa: centro de Koke y testarazo incontestable para el 2-2. El grito del Metropolitano fue también un grito de liberación.

El segundo tiempo empezó con pólvora. Una acción de Nico González dentro del área acabó con Güler impactando con la plancha en su cabeza. Es cierto que el turco tocó balón, pero levantó la pierna en exceso. Penalti decretado por Alberola Rojas. Julián Álvarez, con una frialdad de crack, engañó a Courtois para poner el 3-2. El Metropolitano estalló. El argentino no solo marcaba: estaba liderando, ordenando y empujando al equipo con un fútbol deslumbrante.

Xabi Alonso movió el banquillo: Camavinga y Mastantuono —éste por un Bellingham desaparecido en combate— entraron en el terreno de juego, pero nada cambió. El Atlético era un vendaval. Sorloth volvió a tener la sentencia y falló lo más sencillo, pero para eso estaba Julián. Falta al borde del área, disparo magistral y golazo para el 4-2 en el minuto 63. La grada ya no cantaba, sino que rugía como un volcán, mientras el Cholo Simeone lloraba de emoción en la banda.

¡EL PICOTAZO DE LA ARAÑA QUE VALE POR UN DERBI! 🕷️🕸️ Tremendo golazo de Julián Álvarez 🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/uJ79cZcxGb — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

A partir de ahí, el Atlético supo administrar la ventaja. El Madrid, grogui, apenas encontró respuesta. Mbappé estaba demasiado aislado y Vinícius irrelevante. Rodrygo, que tuvo unos minutos, tampoco fue la solución. Y cuando el partido moría, apareció Griezmann para poner la guinda con el quinto gol, redondeando una goleada histórica. El Metropolitano era una fiesta con Julián Álvarez como héroe. Es la estrella indiscutible de este Atlético de Madrid.

¡UNA DE LAS IMÁGENES DEL AÑO! SIMEONE SE ROMPE COMPLETAMENTE DESPUÉS DEL GOLAZO DE FALTA DE JULIÁN 😮#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/EMuCLmpNar — DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2025

El 5-2 no solo devuelve al Atlético a la Liga: es un golpe moral de proporciones gigantescas. El Madrid, que llegaba como líder invicto, se marchó humillado y con serias dudas en defensa. Otra vez se le atragantó el Metropolitano, ese estadio que le resulta maldito en los últimos años y que ha dejado de ser territorio conquistable para los blancos. Ni Mbappé, ni Vinícius, ni siquiera Bellingham, fueron capaces de domar a la fiera rojiblanca. El Atlético, por su parte, sale de la crisis a lo grande con una manita, y encima ante un equipo, el eterno rival, al que siempre tiene muchisimas ganas.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 5: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Javi Galán m. 81); Giuliano (Nahuel Molina m. 92), Barrios (Baena m. 92), Koke, Nico González (Griezmann m. 81); Sorloth (Gallagher m. 67) y Julián Alvarez

Real Madrid, 2: Courtois; Carvajal (Camavinga m. 59), Militao (Asencio m. 46), Huijsen (Gonzalo m.89), Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler (Mastantuono m. 59); Bellingham (Rodrigo m. 69), Vinícius y Mbappé

Goles: 1-0: m.14, Le Normand; 1-1: m. 25 Mbappé; 1-2.m. 37, Guler; 2-2: m. 45+2: Sorloth; 3-2: m. 51, Julián Alvarez, de penalti; 4-2: m. 63, Julián Alvarez, de falta directa; 52: m. 93, Griezmann

Árbitro: Javier Alberola (C. Castilla-La Mancha).Enseñó tarjeta amarilla a Sorloth, Nico González, Lenglet, Giuliano, Guler, Asencio, Carreras, Mastantuono

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLIga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, ante 69.167 espectadores