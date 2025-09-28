Nuevo mazazo para el Real Madrid. Este domingo, menos de 24 horas después de llevarse una manita contra el Atlético de Madrid en el derbi del Riyahd Air Metropolitano (5-2), el club blanco ha confirmado que Dani Carvajal sufre una "lesión en el sóleo de la pierna derecha".

Como es habitual, la entidad merengue no facilita el tiempo de baja del jugador, pero desde Libertad Digital se puede afirmar con rotundidad que Carvajal estará entre cuatro y cinco semanas de baja.

Un grave contratiempo para el técnico Xabi Alonso, pues la lesión del jugador de Leganés se suma a la de Trent Alexander-Arnold, por lo que el tolosarra se queda sin laterales derechos puros en su plantilla.

Trent se lesionó el pasado 17 de septiembre y su tiempo de baja estimado es de seis a ocho semanas. Así las cosas, Xabi deberá improvisar un lateral derecho para los próximos partidos. Incluyendo el Clásico del próximo 26 de octubre contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Carvajal podría llegar al duelo frente a los azulgranas si acorta los plazos de recuperación, aunque ahora mismo está en el aire y quizá sea forzar demasiado la máquina.

La opción B es Raúl Asencio. El canario parece ahora mismo el principal candidato para ocupar ese lateral derecho del Real Madrid en los próximos encuentros, pues Xabi Alonso ya ha contado con él para jugar en esa posición. Otras opciones serían las de Eder Militao y Fede Valverde, volviendo a ocupar el uruguayo una demarcación que no le es desconocida, pues ya tuvo que empeñar esa función durante algunos partidos la pasada temporada a las órdenes de Carlo Ancelotti.