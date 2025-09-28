El Barcelona vuelve a lo más alto de la clasificación, y lo ha hecho a trompicones, con más nervios que fútbol, y con la sensación de que sin el chaval de siempre –ese prodigio llamado Lamine Yamal, que a sus 18 años carga sobre los hombros con la electricidad del barcelonismo– las cosas se complican demasiado.

La Real Sociedad de Sergio Francisco, muy seria en el planteamiento y aún más sólida en el orden defensivo, obligó a los de Hansi Flick a remar contracorriente. Empató el Barça antes del descanso y a la vuelta de vestuarios apareció Lamine, que en un abrir y cerrar de ojos –literalmente en un minuto tras entrar al campo– cambió el partido, el resultado y la clasificación.

Lo que parecía una noche frustrante acabó siendo un triunfo de los que marcan tendencia: 2-1 al conjunto txuri-urdin y liderato ya en el bolsillo, con un punto más que un Real Madrid aturdido tras la manita que se llevó este sábado en el derbi del Metropolitano frente al Atlético de Madrid (5-2).

La puesta en escena del equipo de Flick fue un claro mensaje: rotaciones, media docena de titulares en la grada y la mente puesta en el choque del miércoles ante el París Saint-Germain. Hasta siete cambios introdujo el técnico alemán, apostando por juventud y piernas frescas –Dro Fernánez y Roony Bardghji– en un once con Pedri como brújula y Rashford como puñal.

La Real, mientras, esperó paciente. Con un 4-1-4-1 disciplinado y casi renunciante, el plan estaba clarísimo: aguantar, resistir y aprovechar el error rival. Y vaya si lo consiguió. Tras las primeras intentonas culés –Araujo (22’), Roony (24’) y Lewandowski (26’)–, llegó el mazazo: Barrene desbordó a Koundé y Odriozola, nueve meses después de su último partido, cazó el regalo para firmar el 0-1 en el marcador. La típica jugada que enerva al Barça y oxigena al rival.

El golpe obligó a Pedri a asumir galones. El canario fue el mejor de los suyos en la primera parte: criterio, último pase y llegada. En el 39’ rozó el empate, pero Álex Remiro, imperial toda la tarde, sacó una mano sensacional. También Roony lo intentó, antes de que un Rashford súper activo sacara un córner de laboratorio que Koundé cabeceó a la red. Era el empate antes del descanso (1-1, min. 43). Nueve disparos, seis a puerta, 86% de posesión y apenas un empate al descanso. Mucha producción, pero poco rédito.

El efecto Lamine

Tras el paso por vestuarios, Flick movió ficha: Dani Olmo por Dro, buscando mayor clarividencia entre líneas. El Barça insistía, pero el ritmo era previsible, sin la chispa que separa a un buen equipo de uno ganador. Hasta que, en el 58’, llegó el momento que todos esperaban: la reaparición de Lamine Yamal.

Un minuto en el campo y ya estaba agitando el partido. El joven crack internacional encara a Sergio Gómez, rompe por fuera con esa facilidad insultante y sirve en bandeja a Lewandowski, que no perdona: 2-1 en el 59’. Montjuic explotó, consciente de que el chico de Rocafonda había vuelto para cambiarlo todo. "Es increíble lo que transmite con apenas tocar el balón", reconocía Flick después del encuentro. Y no exageraba: cada vez que Lamine recibía, la Real retrocedía diez metros.

🪄 Inventa Lamine Yamal.

🔨 Ejecuta Lewandowski. El tanto de la remontada del Barça. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/syekgVgv6U — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 28, 2025

Con el marcador a favor, el Barça se desató durante un cuarto de hora, rozando el 3-1 en varias ocasiones: Lewandowski al larguero, Rashford forzando otra parada de Remiro, Dani Olmo rozando la escuadra. Pero la Real no se rindió. Oyarzábal rozó el empate en una contra y, a seis minutos del final, Kubo estrelló un zurdazo en el travesaño. Pudo ser el 2-2 y también la puntilla anímica para un Barça que sigue mostrando debilidades atrás.

La réplica fue inmediata: Lewandowski devolvió el favor al larguero en la jugada siguiente. El partido se convirtió en un correcalles insospechado, con el Barça jugando con fuego. Y aunque el marcador no se movió más, el pitido final sonó a liberación. Un triunfo, al fin y al cabo, que coloca al Barça en la cima de LaLiga tras siete jornadas, superando por un punto al eterno rival.

Es una victoria de peso, sobre todo por el golpe anímico que supone antes de recibir al PSG de Luis Enrique. Pero las dudas persisten: la fragilidad defensiva, la dependencia de Pedri en la creación y, sobre todo, la sensación de que, sin Lamine Yamal, este Barça es menos Barça. Su desequilibrio es puro oxígeno para Flick, su atrevimiento es el motor de un ataque que a veces se encalla y su frescura es lo que convierte la posesión en veneno para el rival.



Ficha técnica

FC Barcelona, 2: Szczesny; Kounde, Araujo, Christensen, Gerard Martín (Eric Garcia, min.77); Pedri (Casadó, min.95), De Jong; Roony (Lamine Yamal, min.58), Dro (Dani Olmo, min.46), Rashford (Ferran, min.77); y Lewandowski

Real Sociedad, 1: Remiro; Odriozola (Sergio Gómez, min.57), Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Guedes (Kubo, min.57), Gorrotxa, Turrientes (Soler, min.66), Barrene (Sadiq, min.81); Oyarzabal y Marin (Brais Méndez, min.66).

Goles: 0-1: Odriozola, min.31. 1-1: Koundé, min.43. 2-1: Lewandowski, min.59

Árbitro: Hernández Hernández (comité canario). Amonestó con tarjeta amarilla a Kounde (min.82) del Barcelona, y a Zubeldia (min.17) y Caleta-Car (min.92) de la Real Sociedad

Incidencias: partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 50.103 espectadores. Antes del pitido inicial, Lamine Yamal ofreció el Trofeo Kopa a la afición y se rindió un minuto de silencio en memoria de Ernest Llirinós, coordinador de la comisión deporiva del fútbol formativo del FC Barcelona.