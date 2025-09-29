El CSD destina 8 millones a becas ADO para Los Ángeles 2028 procedentes de los ingresos audiovisuales de LALIGA

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha asignado 8 millones de euros a las becas del programa ADO y a las Becas CSD Transición para apoyar la preparación y la participación internacional de deportistas españoles de cara a Los Ángeles 2028.

Tal y como recoge el BOE, las federaciones deportivas serán las beneficiarias directas y distribuirán las ayudas en función de los deportistas y entrenadores que las soliciten y acrediten los requisitos en plazo: las del Team España-ADO se dirigen a deportistas y a sus técnicos, mientras que las del programa CSD Transición recaen únicamente en deportistas que cumplan los criterios.

Estos fondos proceden de los ingresos audiovisuales generados por LALIGA, un flujo que refuerza el papel de los derechos del fútbol profesional como palanca del deporte español en su conjunto, tal y como destacaron fuentes de la competición de fútbol.

A su juicio, la continuidad de esa financiación es "relevante" en tanto que los ingresos audiovisuales se ven comprometidos, por ejemplo, por los efectos negativos de la piratería. Esta consecuencia no se limita al fútbol, sino que también alcanza a las becas y a la preparación de deportistas de otras disciplinas.

Un plan de medios actualizados

LALIGA señaló que el marco de colaboración se ha reforzado con la renovación, este verano, del Plan ADO hasta 2028 entre el CSD, el COE y RTVE, que incorpora un plan de medios actualizado para recuperar la implicación de patrocinadores y mejorar la visibilidad del proyecto.

En conjunto, la medida consolida "un esquema de apoyo que conecta los recursos del ecosistema audiovisual del fútbol con la preparación de los equipos y atletas que representan a España en competiciones internacionales".