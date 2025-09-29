Enganchón de época entre Clos Gómez y Prieto Iglesias por la utilización del VAR

Terremoto en el Comité Técnico de Árbitros con un enganchón entre el antiguo encargado del VAR, Carlos Clos Gómez y su sustituto, Eduardo Prieto Iglesias.

Clos ha restado méritos a la labor arbitral que está haciendo la actual directiva. Todo, en respuesta a un comunicado de Prieto Iglesias en el que destaca las mejoras que están introduciendo en el VAR en los últimos meses. Unas supuestas mejoras que han encendido al que fue la autoridad máxima del videoarbitraje desde sus inicios en España hasta esta misma temporada: "Eres un pelota", espetó Gómez a Prieto Iglesias.

Prieto Iglesias dejó en verano el arbitraje en activo, cuando era árbitro de VAR, para pasar a formar parte de la directiva del CTA. Fran Soto, el actual presidente del estamento arbitral, le nombró responsable del videoarbitraje. Una de las medidas que se tomaron fue la implantación de un cuerpo específico de VAR, que ahora se atribuye Clos Gómez.

"Tú sabes perfectamente que la idea de especialización de los vares profesionales en una sola categoría que no discriminara entre los dos niveles existentes fue del equipo directivo anterior. Tú solo la has heredado y la has puesto en práctica, así que cambios desde los cimientos pocos, al menos por ahora", apunta Clos.

Prieto Iglesias señala "un cambio que trasciende lo deportivo y que inspira el valor del mérito y la justicia", una frase muy hiriente para el antiguo máximo responsable del VAR y que se refiere al supuesto cambio de tendencia en el VAR, entrando mucho menos y según los responsables actuales, generando menos polémica y siendo más justo. Sin señalar a nadie directamente, deja de manera sutil muy retratados a la vieja directiva, capitaneada por Medina Cantalejo y Clos Gómez. El actual responsable del VAR termina recomendando la lectura de un artículo en el que se trata lo que él llama "una revolución silenciosa que está transformando el arbitraje".

Estas palabras de Prieto Iglesias han sentado como cuerno quemado a un Clos Gómez que ha saltado como un resorte y le ha recordado los varios descensos y ascensos de categoría que tuvo durante su carrera en activo, hasta que se quedó como árbitro de VAR de forma exclusiva.

"Amigo Eduardo, ¿cómo subisteis tú y tus compañeros a Primera División? No había meritocracia? No te faltes al respeto. Tú, que promocionaste muchas veces de categoría y descendiste otras, ¿cómo se os valoró? ¿O eres de los mediocres que subían por sus méritos y era el anterior CTA quien injustamente les bajaba?", señala.

Para finalizar el aragonés llama pelota al actual director del VAR: "Para alabar a una nueva dirección no hace falta que menosprecies lo anterior, primero porque eres profundamente injusto y segundo porque demuestras ser algo pelota con tus nuevos jefes".