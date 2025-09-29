El Real Madrid volvió a sufrir una derrota contundente contra un rival directo en el derbi de la capital este fin de semana. Al conjunto merengue se le están atragantando más de lo que lo habían hecho en los últimos años los derbis ante el Atlético de Madrid y los clásicos ante el FC Barcelona. La goleada del Atlético de Madrid rompió la racha de seis victorias consecutivas en liga del conjunto de Xabi Alonso y puso en duda la capacidad del Madrid competir los partidos decisivos.

A pesar de colocarse por delante en el marcador, el Real Madrid no pudo contener las acometidas del conjunto de Diego Pablo Simeone y se vio muy superado en cuanto a intensidad y otras facetas del juego. La remontada rojiblanca fue liderada por Julián Álvarez, con un doblete, y sentenciada por Antoine Griezmann al final del encuentro.

Goleadas recientes ante el FC Barcelona

Esta derrota no solo corta una racha de siete victorias consecutivas en liga, sino que también revive los fantasmas de la temporada pasada, en la que el Real Madrid sufrió goleadas ante el FC Barcelona. En octubre de 2024, el Real Madrid cayó por 0-4 ante el conjunto azulgrana en el Santiago Bernabéu. Robert Lewandowski, con un doblete, junto a las figuras de Lamine Yamal y Pedri lideraron un FC Barcelona que dominó de principio a fin, mostrando una evidente superioridad en el centro del campo.

Pocos meses después, el Real Madrid sufrió otra derrota contundente ante el FC Barcelona, esta vez en la final de la Supercopa de España disputada en Yeda. El resultado fue un 2-5 que reflejó la superioridad del conjunto catalán. A pesar de los goles de Jude Bellingham y Vinícius Júnior, el Real Madrid no pudo contener la avalancha ofensiva del FC Barcelona. Raphinha anotó un doblete y Lewandowski y Lamine Yamal completaron la goleada.

Los duelos ante los rivales más directos en relación con la consecución del campeonato liguero son una tarea pendiente del Real Madrid. La temporada pasada el conjunto que dirigía Carlo Ancelotti sumó dos derrotas ante el FC Barcelona y dos empates ante el Atlético de Madrid. La última victoria en liga ante el conjunto rojiblanco se remonta a septiembre de 2022, mientras que ante el FC Barcelona fue en abril de 2024, hace dos temporadas.

Una clara diferencia de intensidad

Lo que diferencia estas goleadas del resto de los partidos del Real Madrid no es únicamente la calidad del rival, sino también la intensidad con la que Barcelona y Atlético afrontan estos encuentros clave. En los derbis y clásicos, los rivales presionan desde el primer minuto, no dan tregua en el centro del campo y aprovechan cualquier error defensivo con rapidez y contundencia. El Real Madrid, en cambio, ha mostrado lagunas de concentración y de velocidad de reacción en estos partidos, lo que explica por qué los errores se pagan tan caros y la diferencia en el marcador termina siendo tan abultada.

Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

El próximo gran reto para el Real Madrid será el primer clásico de la temporada, el domingo 26 de octubre a las 16:15 en el Santiago Bernabéu. La abultada derrota ante el Atlético de Madrid ha generado dudas en la afición del conjunto merengue, a lo que se le suma el problema del lateral derecho tras las lesiones de Trent y Carvajal.