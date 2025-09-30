El CTA admite que Koke no debió jugar el derbi y defiende el arbitraje de Alberola Rojas

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha reconocido este martes un error de bulto en la gestión disciplinaria de la última semana que, de manera indirecta, condicionó el derbi en el que el Atlético de Madrid le hizo una manita al Real Madrid (5-2). El organismo arbitral ha admitido en su revisión semanal que Koke Resurrección, capitán rojiblanco, debió ser expulsado en el encuentro anterior contra el Rayo Vallecano (3-2), lo que le habría impedido disputar el choque frente al eterno rival tres días después.

La polémica tiene su origen en la acción ocurrida el pasado miércoles, también en el Metropolitano, cuando Koke agarró del cuello al guardameta rayista Augusto Batalla en medio de un rifirrafe. El árbitro de aquel encuentro, Hernández Hernández, sancionó la jugada únicamente con tarjeta amarilla, sin que el VAR —dirigido por Trujillo Suárez— corrigiera su decisión. A juicio del CTA, se trató de una clara conducta violenta que debía haber supuesto la expulsión del centrocampista.

El error del VAR

Antonio Cerezo, portavoz del Comité, explicó en rueda de prensa el análisis interno de la jugada:

En esta acción se produce una conducta violenta difícil de apreciar en el campo por la cantidad de jugadores que había en el conflicto y por lo rápido que sucede. El colegiado identifica correctamente al infractor, pero no aprecia en su totalidad la jugada y por eso sólo le amonesta.

El fallo, según el CTA, no recae en el árbitro principal, sino en el equipo de videoarbitraje:

El VAR duda en intervenir porque no se produce lesión ni el portero tiene que ser atendido y finalmente no lo hace. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión habría sido la expulsión.

La decisión tiene aún mayor repercusión al compararse con precedentes recientes. El Comité recordó el caso de Vinícius Júnior, sancionado tras un incidente similar en Mestalla con el portero Dimitrievski. En aquella ocasión sí se aplicó la norma con rigor. La disparidad de criterios, reconocida ahora por el propio estamento arbitral, ha reavivado el debate sobre la consistencia en la aplicación del reglamento.

El hecho de que Koke pudiera jugar el derbi contra el Real Madrid añade más leña al fuego. El capitán colchonero disputó los 90 minutos en un choque que acabó con victoria rojiblanca por 5-2 y que dejó tocado al conjunto de Carlo Ancelotti. Aunque el Comité no entra a valorar el impacto deportivo de su presencia, la admisión pública del error supone un reconocimiento implícito de que el Atlético se benefició de una decisión incorrecta.

Respaldo a Alberola Rojas

Más allá de este episodio, el CTA dedicó buena parte de su revisión semanal a analizar las acciones polémicas del propio derbi madrileño, defendiendo en todas ellas el arbitraje de Javier Alberola Rojas.

Una de las jugadas más comentadas fue la celebración de Alexander Sorloth tras marcar el 2-2 provisional antes del descanso. El noruego se dirigió a la grada para abrazarse con los aficionados, lo que algunos interpretaron como motivo suficiente para una segunda amarilla. Sin embargo, el Comité respaldó la decisión del colegiado de no amonestarle:

Aparece como motivo de amonestación trepar a las vallas perimetrales o acercarse a los espectadores generando problemas de seguridad. En este caso, el jugador rojiblanco sí se acercó a sus aficionados, pero con el único objetivo de celebrar el gol, sin que a juicio del árbitro se pudiera apreciar que dicha celebración generase ningún problema de seguridad, ya que sólo se abrazó con un pequeño grupo y volvió al campo rápidamente.

El CTA considera que la actuación del colegiado "se ajusta al espíritu de la norma" y recuerda que las celebraciones deben analizarse siempre en su contexto.

El penalti de Arda Güler

Otra de las acciones revisadas fue el penalti señalado a favor del Atlético tras una falta de Arda Güler sobre Nico González. Para el Comité, la decisión arbitral fue impecable:

El contacto posterior es claramente temerario. Para el CTA la interpretación del árbitro fue correcta tanto la señalización del penalti como la amonestación del infractor.

La admisión de que Koke no debió disputar el derbi abre inevitablemente un debate sobre la incidencia de los errores arbitrales en la competición. Aunque el CTA insiste en que no puede valorar consecuencias deportivas, la realidad es que la presencia del capitán colchonero influyó en el desarrollo de un partido que acabó siendo decisivo en la clasificación de LaLiga.

El organismo arbitral, que ha intensificado en los últimos años su política de transparencia, busca con estas explicaciones reforzar la confianza en el estamento, aunque no siempre logra el efecto deseado. Para muchos aficionados y analistas, reconocer los fallos a posteriori no compensa el perjuicio ya causado ni disipa la sensación de arbitrariedad en decisiones semejantes.

En cualquier caso, el mensaje es claro: Koke debió ser expulsado contra el Rayo y, por tanto, no debería haber jugado el derbi contra el Real Madrid. Una admisión que llega tarde, pero que deja en evidencia al VAR y alimenta un debate eterno en el fútbol español.