El derbi en el Metropolitano dejó numerosas anécdotas, polémicas y acciones llamativas, pero los 90 minutos de encuentro dieron para mucho más… De hecho, analizando minuciosamente las imágenes, se puede ver que el sábado en Madrid hubo dos grandes protagonistas: Koke y Vinicius Jr. El motivo fue que mantuvieron un pique durante todo el partido.

Como viene siendo habitual, Vinicius y Koke se las tuvieron tiesas en el derbi del Metropolitano. Los dos jugadores fueron protagonistas del choque entre Atlético y Real Madrid por sus fuertes discusiones. Esto no es algo novedoso porque es una tensión que viene de lejos. Pero, en esta ocasión, en uno de sus enfrentamientos, Vinicius le espeta a Koke un "Llorón de mierda" que el rojiblanco se lo toma a risa, aunque se guarda la respuesta para más tarde.

Todo empezó pronto con una pregunta directa de Vinicius al jugador rojiblanco: "¿No vas a hablar con la prensa, no?" "¿Yo hablo con la prensa? Yo no hablo con nadie", respondía el capitán del Atleti. "Siempre hablas con la prensa, ¿por qué lo haces?", insistía el brasileño. En ese momento Le Normand y Mbappé llegaron para separarles y es cuando Koke aprovecha la presencia del francés para señalarle y decirle a Vinicius: "El mejor". Algo que no parece molestar al brasileño que contesta... "Claro, pero juega conmigo y vamos a ganar más". Koke saca su última carta con una frase para intentar desquiciar a Vinicius refiriéndose a Kylian: "Te come la tostada".

Tras esto, la chispa se encendió con un empujón de Vinicius sobre Koke, que el español respondió segundos más tarde, mandando al brasileño al césped. Mientras uno pedía tarjeta, el otro se quejaba del 'piscinazo'.

Con cada enfrentamiento, la historia entre Koke y Vinicius suma nuevos capítulos. Ya se ha consolidado como una de las rivalidades más calientes de los derbis madrileños. Y todo apunta a que en los próximos choques entre Atlético y Real Madrid volveremos a ver chispas entre el capitán rojiblanco y la estrella brasileña.