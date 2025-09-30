Las peñas del Villarreal respaldan el partido de LALIGA en Miami: "Una oportunidad para hacer historia"

La entidad que agrupa desde hace 27 años a las peñas del club subraya que la iniciativa "puede beneficiar tanto al conjunto de los clubes y jugadores como a la propia competición a nivel de repercusión internacional y mediática" y la interpreta como una ocasión para que el Villarreal "vuelva a hacer historia", acercándose a sus aficionados y simpatizantes en Estados Unidos.

El escrito detalla que, tras distintas reuniones con el club, las peñas conocen las contraprestaciones previstas para los abonados, así como el impacto positivo que este movimiento puede tener para el Villarreal, sus patrocinadores y las academias del club en Estados Unidos, con un foco particular en Florida. Además, la agrupación valora la posibilidad de articular viajes en condiciones ventajosas para que socios y peñistas puedan desplazarse y asistir al encuentro, reforzando así el vínculo con la afición amarilla.

Desde la perspectiva institucional, el duelo en Miami encaja con la hoja de ruta de LALIGA para abrir una nueva etapa en el fútbol europeo: un hito histórico que convierte a la competición en pionera al llevar un partido oficial fuera de su territorio y acercar la emoción del campeonato a audiencias internacionales. Se trata de una iniciativa impulsada por los propios clubes y respaldada por LALIGA, con un proceso de coordinación con la Real Federación Española de Fútbol para garantizar el cumplimiento de los criterios reglamentarios y de integridad competitiva.

La carta de la Agrupació de Penyes del Villarreal aporta una voz significativa del tejido social del club: respalda el proyecto, apoya las medidas para la afición de casa, anima a movilizar a los peñistas en Estados Unidos y reivindica el valor reputacional para el Villarreal, su ciudad y sus patrocinadores. En palabras del colectivo, la propuesta contribuye a la "proyección internacional, expansión y consolidación de la marca Villarreal CF" en un país de alto valor estratégico como Estados Unidos.