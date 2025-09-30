Un funcionario de la diputación de Barcelona presume de cómo les "cuida" Laporta para acelerar la licencia del Camp Nou

Un funcionario de la diputación de Barcelona ha publicado en redes sociales unas fotos en el palco del estadio de Montjuïc disfrutando de canapés y de las buenas vistas del partido Barcelona-Real Sociedad. Estas fotos iban acompañadas de un texto en el que afirma que Joan Laporta, el presidente del club catalán, les agasaja a cambio de obtener la licencia para regresar al Spotify Camp Nou por la vía rápida.

"Como nos cuida Laporta a los funcionarios para que le demos la licencia de primera ocupación para volver al Spotify Camp Nou en octubre", ha presumido Aleix, el empleado público de la diputación de Barcelona en redes sociales.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha denegado al FC Barcelona la licencia de primera ocupación del nuevo Camp Nou debido a diversas deficiencias estructurales y de seguridad detectadas en las obras, especialmente en las zonas de Tribuna y Gol Sur. Según los informes técnicos, el estadio no cumple todavía con los requisitos básicos de evacuación, accesos para vehículos de emergencia ni recorridos de salida, lo que impide garantizar la seguridad de los espectadores.

Estas carencias, unidas a irregularidades en los permisos de obra y a retrasos en la ejecución del proyecto, han llevado al consistorio a bloquear la reapertura parcial prevista y a obligar al club a seguir jugando en Montjuïc hasta que se subsanen los problemas.

Y es por eso que esta publicación ha suscitado polémica en redes sociales. Cientos de personas acusan directamente al club azulgrana de compadrear no solo con los árbitros -metidos de lleno en el caso Negreira-, sino también con las autoridades y administraciones catalanas para conseguir beneficio a cambio.

Y es que el trato entre el club azulgrana y las autoridades políticas han sido muy comunes siempre. El separatismo y el F.C Barcelona han trabajado de la mano en la década del golpe de Estado que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. En esa época, el separatismo introdujo cientos de esteladas y pancartas de "Catalonia is not Spain" en el Camp Nou, un estadio que se convirtió en la punta de lanza de los golpistas para promocionar su propaganda.

Que mejor lugar que un escenario que ven millones de personas todas las semanas. Por si fuera poco, tras el referéndum ilegal, el club emitió comunicados criticando la violencia policial y defendiendo el derecho a decidir, suponiendo un apoyo directo al independentismo.