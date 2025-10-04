El Real Madrid duerme líder de LaLiga esta noche gracias a una victoria con autoridad en el Santiago Bernabéu frente al Villarreal. No ha sido una noche plácida para los de Xabi Alonso, pero sí contundente: goles, polémica, y una expulsión que terminó inclinando la balanza. Los madridistas han derrotado 3-1 al Villarreal en un encuentro que tuvo de todo, desde intensidad hasta un final que dejó la sensación de que el Madrid ha vuelto a encontrar su ritmo competitivo.

El partido comenzó con el dominio blanco desde el pitido inicial. Los del técnico tolosarra salieron decididos a imponer su ley ante un Villarreal replegado, pero con capacidad para sorprender. En apenas siete minutos, Arda Güler probó suerte con un disparo ajustado que salió por encima del larguero. Vinicius, eléctrico desde la izquierda, desbordaba una y otra vez, mientras Tchouameni y Valverde se repartían el control del mediocampo. El Bernabéu, con más de 75.000 aficionados, respondía con expectación ante cada ataque.

Por su parte, el Villarreal, fiel al estilo de Marcelino García Toral, no renunció a su plan. Esperó su momento y, mediada la primera parte, comenzó a ganar metros al conjunto blanco. De hecho, Oluwaseyi y Buchanan obligaron a Courtois a intervenir en dos ocasiones, recordando que el submarino amarillo no se da nunca por vencido. Mouriño y Cardona mantenían un duelo intenso con Vinicius, al borde siempre de la falta, y precisamente de ahí surgió el primer aviso de tensión. El central uruguayo vio la amarilla en el minuto 21 por un agarrón, preludio del desenlace que marcaría su noche.

La primera parte se fue apagando entre amagos, faltas tácticas y una sensación de igualdad. Mastantuono rozó el gol con un disparo que se marchó junto al poste. Courtois, por su parte, salvó al Madrid antes del descanso con una mano providencial ante Oluwaseyi. El 0-0 al descanso reflejaba la batalla equilibrada sobre el césped.

Pero todo cambiaría con el pitido que daba comienzo a la segunda parte… El Madrid salió con otra velocidad y el gol no tardó en llegar. En el 47', Vinicius cazó un balón suelto en el área y lo mandó a la red con un disparo seco. El Bernabéu explotó, consciente de que el brasileño había roto el muro amarillo.

Tras este primer gol el Villarreal, obligado a reaccionar, adelantó líneas. Pero esa valentía le costó cara. En el minuto 68, Vinicius cayó dentro del área tras un contacto con Rafa Marín. Cuadra Fernández no dudó y señaló penalti. Mbappé cedió el lanzamiento al brasileño y, pese a que Arnau Tenas adivinó la dirección, el disparo fue tan fuerte que acabó dentro. El 2-0 encendía la grada y parecía cerrar el duelo.

Sin embargo, el Villarreal no se rindió. Mikautadze, que había entrado tras el descanso, acercó posturas con un golazo en el minuto 72: controló en la frontal y sacó un disparo potente que superó a Courtois. A pesar de que el Madrid seguía ganando, el tanto del georgiano devolvía la incertidumbre y el murmullo a la grada.

Pero esa reacción duró poco. Tanto que, en el minuto 76, Mouriño cometió otro agarrón sobre Vinicius en una acción sin aparente peligro. Cuadra Fernández no dudó: segunda amarilla y expulsión. El uruguayo se marchó entre protestas, mientras Marcelino gesticulaba desde la banda.

Por su parte, Xabi Alonso parecía estar inquieto y decidía mover el banquillo. Brahim Díaz entraba para sustituir al argentino Mastantuono. Y en el 81, llegó la sentencia: una jugada rápida entre Mbappé y Brahim terminó con el francés marcando a placer. Gol de calidad y temple que cerraba una noche completa. Todo parecía ir bien y…. tan solo un minuto después, Mbappé tuvo que ser sustituido por precaución, ovacionado por todo el estadio.

El tramo final fue un monólogo blanco. El Madrid controló el balón y dejó que el tiempo se agotara entre aplausos. Camavinga y Bellingham dieron consistencia al medio, y Courtois apenas volvió a intervenir. Podría decirse que el Real Madrid no solo ganó: convenció.

Vinicius volvió a ser decisivo, con dos goles y una expulsión provocada. Mbappé sumó otro tanto en su cuenta y Brahim dejó minutos de calidad. El Villarreal, por su parte, compitió bien hasta la roja de Mouriño, que cambió por completo el desenlace. Al final, el marcador reflejó lo que fue el partido: pegada, talento y carácter. El Madrid sigue firme en la pelea por el liderato y esta noche dormirá líder esperando a ver qué hace el Barça en Sevilla. De momento suma ya 21 tantos antes del segundo parón de selecciones.