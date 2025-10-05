Asqueroso y repugnante: La policía detiene a un aficionado de Unionistas por escupir a un jugador del Celta Fortuna

Unionistas de Salamanca recibía en su estadio, el Reina Sofía, al Celta Fortuna. El partido estuvo marcado por una rigurosa expulsión de Iago Barreiros, canterano del Celta, en el minuto 35 de la primera parte. A pesar de la inferioridad, los de Fredi Álvarez impusieron su mayor talento y asaltaron el feudo charro con dos goles de Hugo González, uno de ellos de penalti, para terminar ganando a pesar de jugar más de una hora con un jugador menos por 0-2.

La mal arranque de Unionistas en la temporada con solo tres puntos en seis partidos disputados y con cambio de entrenador incluido -salida de Oriol Riera y la llegada de Mario Simón-, provoca nervios en su afición. Además del lógico pique -canticos contantes en contra de Vigo y el Celta, ya que Unionistas es un equipo que está hermanado con el Deportivo de la Coruña-, se vivió una de las escenas más surrealistas, asquerosas y vergonzosas de la temporada.

Un joven aficionado de Unionistas aprovechó un lance del juego próximo a la Tribuna Sur donde estaba ubicado para escupir a uno de los jugadores del filial celeste. Una imagen repugnante que no pasó desapercibida. Los miembros de la seguridad del estadio y la policía nacional intervinieron para proceder a la identificación del sujeto y ser detenido.

#Unionistas #CeltaFortuna 💧 La imagen ASQUEROSA de la jornada nos la deja un "aficionado" de Unionistas acercándose a la valla para escupir al entrenador del Celta Fortuna. 👮🏻‍♂️ Se marcha detenido por la Policía y hasta su propio estadio le grita "tonto, tonto". pic.twitter.com/nholTzQdzC — Mr. Asubío (@MrAsubio) October 4, 2025

Unionistas ha condenado la acción: "Expresamos el más profundo rechazo al inaceptable comportamiento que un aficionado local tuvo con un futbolista del RC Celta Fortuna en los minutos finales del partido disputado esta tarde en el estadio Reina Sofía".

Una inaceptable acción que traerá consecuencias: "Mostramos nuestra condena ante este tipo de situaciones y nuestras más sinceras disculpas al futbolista del RC Celta Fortuna que sufrió esta desafortunada acción. El club, que se puso a disposición de la Policía Nacional para colaborar en todo aquello que fuese necesario, aplicará el Reglamento de Régimen Social en caso de que el espectador sea socio".