El Atlético de Madrid no pudo alargar su racha triunfal en Balaídos, penalizado por la infantil expulsión en el minuto 40 del francés Clément Lenglet, que lo condenó a un notable ejercicio defensivo durante toda la segunda parte, cuando Iago Aspas, tras una pérdida de Barrios que cogió a la defensa rojiblanca descolocada, firmó las tablas para dar un punto al Celta, que se marcha al parón como único equipo que todavía no ha ganado.

El inicio del Celta fue fulgurante. Al minuto de juego, Borja Iglesias rozó el gol con un remate de cabeza tras un buen centro de Jutglà, una de las novedades en el once celeste. Fue el primer aviso del equipo de Giráldez, que no renunció a su estilo pese al gran momento de forma de su rival.

Pero como en cada partido de esta temporada, un fallo defensivo condenó al equipo de Claudio Giráldez. Ese está siendo su gran problema. Griezmann bajó a recibir a campo propio. Marcos Alonso cometió el error de dejarle recibir y darse la vuelta. Demasiada ventaja para un futbolista de la calidad del francés, que se inventó un pase con el exterior para la carrera de Pablo Barrios. El canterano, más rápido que Beltrán, cabalgó hasta el área gallega. Y en vez de finalizar, buscó asistir a Julián Álvarez. Al intentar despejar el balón, el sueco Starfelt lo introdujo en su portería. 0-1.

El Atlético ya tenía el partido donde quería. Juntó sus líneas para buscar la sentencia al contraataque. El Celta dominó, pero sin generar peligro. Todo lo contrario que los rojiblancos. Con una espectacular apertura hacia la banda izquierda, Griezmann dejó solo a Dávid Hancko ante Radu, que evitó el 0-2 con una gran parada. El lateral eslovaco disfrutó de otra ocasión poco después, tras un monumental error defensivo de la zaga celeste, pero su tiro se le fue alto.

El Atlético tenía controlado el duelo, pero un infantil agarrón del francés Lenglet sobre Ferran Jutglà, muy lejos del área, le costó la segunda tarjeta amarilla, pese a las protestas de Simeone a Soto Grado. Los últimos minutos del primer acto fueron un suplicio para el Atlético. Oblak, con una espectacular estirada, evitó el empate de Borja Iglesias.

Simeone movió ficha en el descanso. Retiró a Griezmann para reforzar la línea defensiva con la entrada de Javi Galán en el lateral izquierdo. Hancko pasó al centro de la defensa junto a Le Normand. Y, curiosamente, su equipo tuvo más posesión con un futbolista menos. Fue la mejor manera defenderse.

El Celta se había apagado y a Giráldez no le quedó otra opción que recurrir a Iago Aspas y Bryan Zaragoza para agitar el encuentro. Los minutos pasaban y Oblak era un espectador más. Hasta que una pérdida de Barrios en el medio del campo mató a su equipo. Con la defensa descolada, y pese a la parada de Oblak a Borja Iglesias, Aspas firmó la igualada.

Fue el premio al futbolista más importante en la historia del Celta, del que ya es el máximo goleador y el jugador con más partidos, tras igualar esta noche los 533 encuentros oficiales de Manolo Rodríguez, ‘O Gran Capitán’.

Simeone refrescó su once para conservar el empate. Baena sustituyó a Galán, que había entrado en el intermedio. También entró en escena Gallagher para reforzar la medular. Le Normand enmudeció Balaídos con un cabezazo que se marchó fuera por centímetros. El Celta metió al Atlético en su área, pero no consiguió celebrar su primera victoria de la temporada.

Ficha técnica:

Celta, 1: Radu: Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán (Hugo Álvarez, min.55), Damián, Carreira (Pablo Durán, min.83); Williot Swedberg (Bryan Zaragoza, min.62), Ferran Jutglà (Aspas, min.62) y Borja Iglesias (Moriba, min.83).

Atlético, 1: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano (Molina, min.81), Barrios, Koke (Gallagher, min.76), Nico González; Griezmann (Javi Galán, min.46) (Baena, min.76) y Julián Alvarez (Sorloth, min81).

Goles: 0-1: Starfelt (pp), min.7. 1-1: Aspas, min.68

Árbitro: César Soto Grado (comité riojano). Expulsó por doble amonestación al rojiblanco Lenglet (min.40). Además, mostró tarjeta amarilla a Borja Iglesias (min.65) por parte del Celta, y a Baena (min.78) por parte del Atlético.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.877 espectadores.