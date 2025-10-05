El feísimo gesto que enciende a la hinchada del Espanyol: "Tienes que acordarte de quien te dio de comer"

Ha sido uno de los gestos de la jornada. El penalti parado en el minuto 103 de partido de Pau López, portero del Betis y canterano del Espanyol, que dio la victoria al Betis (1-2) ante el equipo que le vio crecer.

Tras el paradón a Javi Puado y darle los tres puntos a su equipo, la reacción de Pau López, completamente fuera de lugar llevándose las manos a las orejas, ha encendido a los jugadores y la afición del Espanyol.

El más directo en su crítica fue Edu Expósito: "Buena parada, para eso está el portero, pero su gesto sobra totalmente sobre todo si ha jugado aquí, luego pasa lo que pasa, pero el que le dio de comer primero fue aquí y habría que acordarse. Insisto, ha sobrado totalmente".

PAU LÓPEZ LE PARA EL PENALTI A PUADO Y LO CELEBRA ANTE SU ANTIGUA AFICIÓN 🤯 La locura en el minuto 100 en el RCDE Stadium

#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ypPPkxEzIQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Pau, que se hizo futbolista en la cantera perica, abandonó el Betis en 2019 y desde entonces ha militado en el Marsella, Roma o Toluca antes de regresar al equipo verdiblanco con miras a la titularidad. Estuvo en categorías inferiores en el Girona FC (2002-2007) y perico entre 2007-2013, para luego salir incluso al Tottenham una temporada en 2017.

🗣️ "Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas. Le deseo lo mejor eternamente al Espanyol" Pau López se disculpa por su celebración tras parar el penalti en el 103' 🧤

#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/NEONSMSmRM — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Pau López buscó disculparse tras el partido: "Fue muy igualado todo, los dos hicimos un gran partido, se encontraron con el gol pero le dimos vuelta, podía terminar en tragedia con el final pero pudimos ganar. Intenté desde que pita, alargar lo máximo posible para que el delantero piense de más, Doblas me ayuda de donde podía tirar, me aconsejó a la izquierda, diferente a los últimos que Javi ha tirado, al otro lado y cruzado, y al final se dio".

"¿La celebración? Creo que si alguien se sintió ofendido pido disculpas, son momentos de muchas emociones, si es fuera de lugar me disculpó públicamente, les deseo lo mejor siempre, que entiendan que tenía que celebrarlo y no se puede controlar todo con un final así".