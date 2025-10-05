El gran triunfo de Xabi Alonso en la gestión de vestuario: lidiar con dos miuras y salir a hombros

El Real Madrid firmó una trabajada y convincente victoria ante un Villarreal que es uno de los equipos que mejor se han reforzado en el pasado mercado estival. Tras la debacle ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, Xabi Alonso necesitaba un partido como el que firmó su equipo ante el Submarino Amarillo, donde además del triunfo (3-1) se vieran brotes verdes de juego -otra vez un ritmo muy alto en la circulación por momentos, gran presión tras perdida, líneas muy juntas y solidez defensiva- y detalles importantísimos de cara a la gestión del vestuario.

No es fácil de asimilar para un plantel acostumbrado a ser gestionado por las famosas jerarquías de Carlo Ancelotti pasar de la noche a la mañana a ser conducido por la meritocracia. Xabi Alonso no se casa con nadie y desde el principio en su andadura en el Real Madrid lo dejó claro. Nadie va a jugar por decreto, toda la plantilla debe sentirse importante y el esfuerzo no se negocia. Son tres de las líneas maestras de gestión de vestuario del tolosarra.

Alonso ha tenido que lidiar con dos toros miura en el vestuario en este arranque de proyecto. El primero ha sido Vinicius. El brasileño, que pasó de rozar el Balón de Oro a firmar un final de temporada bastante mediocre con paralización de renovación incluida, era indiscutible para Ancelotti y con Xabi ha tenido que revelarse. Dos suplencias en los primeros cuatro partidos oficiales de la temporada -ante el Oviedo y en el debut en Champions frente al Marsella- y solo en tres de los nueve partidos en lo que llevamos de curso jugó los 90 minutos.

Una apuesta arriesgada la de Xabi Alonso. La respuesta al órdago lanzado por el tolosarra era imprevisible... y le ha salido un all in increíble. Vinicius firma el mejor arranque de su carrera con cinco goles y cuatro asistencias. Enchufado, se deja el alma en la presión, vuelve a ser el encarador despiadado que provoca terror en los defensas rivales y decisivo en los últimos metros. El paso por el banquillo ha podido hacer que el brasileño pegue un puñetazo en la mesa, se revele y le diga a Xabi "aquí estoy yo", sea como sea el caso es que la mejor versión del brasileño está de vuelta.

El otro miura -por la importancia que tiene en el vestuario- es Fede Valverde. El uruguayo, que no recibe la mejor influencia en casa de parte de su pareja Mina Bonino -sus quejas contra Ancelotti fueron voraces en el pasado-, levantó la voz de forma sutil pero muy elocuente en la previa del partido ante el Kairat de Champions, en plena resaca del fatídico derbi madrileño ante el Atlético: "No me gusta jugar de lateral", soltó un Valverde que siempre ha interpuesto los intereses del equipo a los personales. Sorprendió el discurso de uno de los líderes silenciosos del vestuario. Xabi lo dejó sin minutos ante el conjunto kazajo y le dio la alternativa frente al Villarreal... de lateral. Era lo que necesitaba el equipo ante las bajas de Arnold y Carvajal. La respuesta de Fede fue firmar un señor partido. Una muestra más que llena de razón por la gestión estelar al comandante del Real Madrid.

Son muchos los cambios que está implementando Xabi en lo que supone una nueva etapa en el Real Madrid: tácticos, físico -reinventando la parcela con el cambio de Pintus por Ismael Camenforte- y también la gestión de vestuario. Como todo cambio y más si es tan drástico y radical, lleva su tiempo pero el plan de Alonso toma forma y las pinceladas que va dejando son extraordinarias. De momento ya ha salido airoso de lidiar con dos miuras que podían dejarle realmente tocado y es que el que conoce un mínimo de como funciona el Real Madrid por dentro sabe que manejar el vestuario es tan o más importante que el aspecto físico y táctico. Alonso sonríe y el Madrid sigue su proceso de metamorfosis sumando 8 victorias en los 9 primeros partidos de la temporada.