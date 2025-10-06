Borja Iglesias vuelve a la selección tres años después

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado al delantero Borja Iglesias para ocupar la plaza de Lamine Yamal, que se cae por lesión de la convocatoria de España para medirse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026.

A la espera de la confirmación oficial de la ausencia de uno de los capitanes, Rodri Hernández, que sufrió este domingo una lesión muscular con el Manchester City, De la Fuente cubre de momento la plaza que dejó libre Lamine Yamal el viernes, tras recaer de sus problemas de pubis en el Barcelona.

El delantero del Celta Borja Iglesias, máximo goleador español de LaLiga EA Sports junto a Ferran Torres e Iván Romero, es el elegido por De la Fuente y está citado el lunes en la Ciudad del Fútbol a las 20:00 horas. Internacional en dos partidos, el 28 de marzo de 2023 fue la fecha de su último partido con la selección, el día de la única derrota en partido oficial de De la Fuente con la absoluta, en Escocia.

De esta manera, y a la espera de que el seleccionador decida si cubre la plaza de Rodri, Borja Iglesias se suma a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa, como novedades el lunes en el regreso de la selección española para medirse el sábado 11 de octubre a Georgia en Elche, y el martes 14 a Bulgaria en Valladolid.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:

- PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

- DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

- CENTROCAMPISTAS

Rodri (Manchester City/ING)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Dani Olmo (Barcelona)

- DELANTEROS

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Jesús Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Borja Iglesias (Celta).